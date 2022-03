Von Thomas Anlauf

Geflüchtete aus der Ukraine, die in diesen Tagen in München ankommen, sollen künftig vor allem außerhalb der Landeshauptstadt in einer großen Unterkunft in Fürstenfeldbruck untergebracht werden. Die Regierung von Oberbayern bestätigte SZ-Informationen, wonach sie dort eine Art oberbayerisches Schwerpunktzentrum für Menschen aus dem Kriegsgebiet etablieren will. Dafür müssen nun Hunderte Menschen, die derzeit in der Erstaufnahmeeinrichtung leben, in andere Unterkünfte in Oberbayern gebracht werden, damit dort bis zu 1200 Menschen aus der Ukraine Platz finden.

Die Pläne der Regierung bedeuten für ehrenamtliche Helfer und auch für die Münchner Caritas, die in dem ehemaligen Fliegerhorst die Asylsozialbetreuung leistet, eine enorme Umstellung. "Wir sind gerade dabei, die Koordination aufzubauen, eigentlich müssen wir jetzt bei Null anfangen", heißt es bei der Caritas. Am Donnerstag seien dort etwa 40 Menschen aus der Ukraine angekommen, vor allem Familien.

In dem künftigen Drehkreuz gebe es bislang keine Dolmetscher für ukrainische Sprache, außerdem sei die Herausforderung mit Menschen, die akut mit Flucht und Traumata zu kämpfen haben, eine ganz Besondere. Auch die Frage, wo die bisherigen Bewohner hinkommen, ist offenbar noch ungeklärt. Allein die Ankündigung, dass sie umziehen müssen, dürfte für viele belastend sein. "Die bisherigen Bewohner haben zum Teil schon Mitteilungen erhalten, dass sie kurzfristig umziehen müssen", sagt ein Caritas-Mitarbeiter.

Für das Münchner Helfer-Netzwerk bedeutet die Ankündigung einen Rückschlag. Denn in der Stadt gibt es zahlreiche Angebote, Hilfsorganisationen wie "Münchner Freiwillige - wir helfen" koordinieren sogar Wohnungen oder Zimmer in der Stadt. Auch der Münchner Flüchtlingsrat muss nun wohl mit seinem Beraterbus und womöglich Dolmetschern bis nach Fürstenfeldbruck fahren.

Die Regierung kündigt unterdessen an, es habe "oberste Priorität", dass "alle Angekommenen eine Unterkunft finden". Angesichts der stark steigenden Zahlen an Geflüchteten sei die Nutzung "freier Kapazitäten" in den sogenannten Anker-Einrichtungen geplant. Anker steht für "Ankunft, Entscheidung, Rückführung" von Geflüchteten und soll eigentlich nur möglichst kurzfristig als Aufenthalt dienen. Die Massenunterkünfte sind höchst umstritten, auch in der Regierungskoalition.

Wer schon eine Unterkunft hat, kann sich per E-Mail registrieren

Gerade für Geflüchtete aus der Ukraine, die überhaupt keine Asylanträge stellen müssen um bis zu drei Jahre bleiben zu können, sind nach Ansicht von Münchner Hilfsorganisationen Anker-Dependancen wie in Fürstenfeldbruck der falsche Ort. Tatsächlich können sich Geflüchtete aus der Ukraine selbst eine Wohnung suchen oder bei Verwandten oder Bekannten unterkommen, ohne ein Asylverfahren durchlaufen zu müssen.

Im Ankunftszentrum der Regierung an der Maria-Probst-Straße im Münchner Norden hatten sich in den vergangenen Tagen Schlangen von Geflüchteten gebildet, die sich einfach registrieren wollten, um im Notfall Anspruch auf soziale Hilfe zu erhalten und auch krankenversichert zu sein. Seit Donnerstag gilt nun: Wer kein Asyl beantragt, reist dort fast vergeblich an und kann höchstens eine kurze Beratung erhalten. Denn die Regierung bietet nun für all jene, die schon eine Unterkunft gefunden haben, eine Registrierung per E-Mail an unter ukraine.regierung-oberbayern@reg-ob.bayern.de. Mitarbeiter würden sich dann bei den Betroffenen melden, teilt die Regierung mit.

Detailansicht öffnen Kurze Rast am Ende einer Flucht: Svitlana (Mitte) ist mit ihrem Sohn Roman und ihrer Mutter Tetiana dem Angriff auf Kiew entkommen. (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Unterdessen kommen immer mehr Geflüchtete aus der Ukraine in München an. Allein am Donnerstagabend suchten Hunderte Menschen Schutz, sie kamen per Zug am Hauptbahnhof an. Nach SZ-Informationen wurde kurzfristig der Krisenstab einberufen, die Berufsfeuerwehr richtete bis nach Mitternacht eine sogenannte Akut-Betreuungsstelle ein. Mittlerweile stehen im ehemaligen Restaurant L'Osteria im Bahnhofsgebäude sowie in der Turnhalle des Luisengymnasiums und im Tagesaufenthalt D3 Notplätze zur Verfügung.

Am Freitagnachmittag wurde erneut die Berufsfeuerwehr informiert, dass zahlreiche Geflüchtete am Hauptbahnhof ankommen würden, die Bundespolizei ist in engem Kontakt mit Kollegen im In- und Ausland, um zu erfahren, wann größere Gruppen an Geflüchteten in München eintreffen könnten. "Wir sind aber froh, dass wir auf die Erfahrungen und Netzwerke von 2015 zurückgreifen können", sagt Wolfgang Hauner, Sprecher der Bundespolizei.