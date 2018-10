26. Oktober 2018, 18:50 Uhr Fürstenfeldbruck Leonhardifahrt

Um die 200 Pferde werden an diesem Samstag von 13.30 Uhr bis 16 Uhr dabei sein in Fürstenfeldbruck. Auch Esel, das obligatorische Ochsengespann und natürlich die vielen Reiter, Kutscher und Begleiter in ihren Trachten starten an der Leonhardskirche und ziehen an der Tribüne am Marktplatz vorbei. Dort empfangen die Vierbeiner ihre Segnung, bevor es in einer großen Schleife durch die Altstadt zum Volksfestplatz geht. Traditionell wohnen dieser größten Brauchtumsveranstaltung der Kreisstadt Tausende Zaungäste bei und beobachten, wie die politische Prominenz, Vertreter der Vereine und die Geistlichkeit vorbeiflanieren - standesgemäß in prächtig geschmückten Kutschen wie dem historischen Truhenwagen und gezogen von bis zu zehn Pferden. Die Innenstadt wird an diesem Nachmittag und auch am folgenden Marktsonntag abgesperrt.