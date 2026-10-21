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BauprojektStaatliche Prüfämter ziehen nach Fürstenfeldbruck

Lesezeit: 2 Min.

Auch die Schießeisen der Fürstenfeldbrucker Böllerschützen müssen vorab auf den Prüfstand gestellt werden. Diese Prozedur wird künftig ein Heimspiel.
Auch die Schießeisen der Fürstenfeldbrucker Böllerschützen müssen vorab auf den Prüfstand gestellt werden. Diese Prozedur wird künftig ein Heimspiel.
Foto: Johannes Simon
  • Das staatliche Eichamt und das Beschussamt ziehen nach jahrelanger Hängepartie von München nach Fürstenfeldbruck um – ein Projekt, das auf das Jahr 2014 zurückgeht.
  • Im Gewerbegebiet Hasenheide werden rund 90 Millionen Euro in ein Prüf- und Technologiezentrum investiert, das etwa 70 neue Arbeitsplätze schaffen soll.
  • Die Bauarbeiten sollen im Dezember 2029 abgeschlossen sein, der Betrieb im ersten Halbjahr 2030 aufgenommen werden.
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Nach jahrelanger Hängepartie werden das Eichamt und das Beschussamt nun also wirklich von München in die Region verlegt. Das ist Teil der „bayerischen Heimatstrategie“ – und für Hubert Aiwanger Grund genug, selbst zum Spaten zu greifen.

Von Stefan Salger, Fürstenfeldbruck

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1984 drehte Regisseur Wolfgang Petersen den Fantasyfilm „Die unendliche Geschichte“, drei Jahre zuvor hatte er bereits mit „Das Boot“ für Aufsehen gesorgt. Beides echte Kinoklassiker.  Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) wandeln nun auf Petersens Spuren. Nach vielen Jahren Hin und Her, einer unendlich anmutenden Hängepartie um ein Vorhaben, das augenscheinlich zu versinken drohte, kommt nun doch noch Bewegung in ein politisches Projekt: Eich- und Beschussamt sollen nach Fürstenfeldbruck umziehen.

Damit soll ein noch vom damaligen Heimatminister Horst Seehofer (CSU) ersonnenes Projekt, das vollmundig als Reformversprechen gegeben worden war, eingelöst werden: Regierungseinrichtungen von der Landeshauptstadt München in ländlichere Gegenden zu verlegen.

Ob das Projekt in Fürstenfeldbruck in der Sache zu einem kinoreifen Happy End führt, lässt sich noch nicht seriös abschätzen. Immerhin aber öffnet sich der Vorhang für einen Prolog, der auf mehr hoffen lässt: An diesem Donnerstag startet „mit dem feierlichen Spatenstich das Neubauprojekt für das Eich- und Beschussamt in Fürstenfeldbruck“, wie das Staatliche Bauamt Freising in Vertretung des Freistaats Bayern am Mittwochnachmittag mitteilt.

Mit einem der Spaten wird Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger ein Projekt wieder ausgraben, das aufs Jahr 2015 zurückgeht. Oder sogar auf 2014, als sich die beiden CSU-Landtagsabgeordneten Reinhold Bocklet und Alex Dorow dafür einsetzten, das in München angesiedelte Beschussamt für Südbayern nach Fürstenfeldbruck zu verlegen und sich mit diesem Anliegen an die damalige Wirtschaftsministerin, ihre Parteifreundin Ilse Aigner, wandten. Um das Beschussamt bewarb sich damals auch die Stadt Landshut. Seither haben die Mühlen der bayerischen Verwaltung jenen der Justiz Konkurrenz gemacht. Auch in den Fürstenfeldbrucker Gremien herrschte immer wieder jahrelang Funkstille.

Taxameter müssen geeicht werden, denn Fahrgäste sollen nicht zu viel zahlen.
Taxameter müssen geeicht werden, denn Fahrgäste sollen nicht zu viel zahlen.
Foto: Johannes Simon

Der Freie-Wähler-Chef Aiwanger ist als Vize-Ministerpräsident irgendwie ja immer auch für die Heimat zuständig und somit für die „bayerische Heimatstrategie“. Unter dem Dach dieser offenbar sehr langfristig ausgerichteten Strategie werden auf dem Grundstück des Freistaats im Fürstenfeldbrucker Gewerbegebiet Hasenheide etwa 90 Millionen Euro in ein hochspezialisiertes Prüf- und Technologiezentrum investiert.

Die bisher bekannten Pläne sehen vor, an der Fraunhoferstraße beispielsweise Taxameter sowie einige Tankwagen zu prüfen. Und gleich nebenan Pistolen, Gewehre und die archaischen Handböller, die zu besonderen Anlässen wie dem Neujahrsschießen oder dem Volksfestaufzug abgefeuert werden. Zudem werden Panzerungen und Panzerglas getestet. Um die 70 Arbeitsplätze könnten am Fürstenfeldbrucker Stadtrand neu entstehen, hieß es bei der Vorstellung 2023 im Stadtrat.

Geplant sind die Neubauten auf dem 400 mal 100 Meter großen Grundstück neben der Halle des Getränkelogistikers Trinks. Die Bauarbeiten sollen im Frühjahr begonnen und im Dezember 2029 abgeschlossen werden, in Betrieb gehen sollen die Anlagen im ersten Halbjahr 2030. Durch die Zusammenlegung der Ämter unter einem Dach entstehen moderne Arbeits- und Prüfabläufe. So erfordern die Sicherheitsprüfungen von Waffen spezielle Schießanlagen. Damit die Druckwellen und Schallemissionen absorbiert werden können, sind fünf akustisch entkoppelte „Raum-in-Raum“-Konstruktionen geplant. Bundesweit einmalig ist der Böllerbunker zur Prüfung von Hand-, Standböllern und Kanonen im geschlossenen Raum, um die aktuell bei diesen Tests entstehenden Lärm- und Schadstoffbelastungen in der Umwelt zu vermeiden.

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