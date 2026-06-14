S-E-D. Für Fans des zeitgenössischen Tanzes liegt in diesen drei Buchstaben ein Versprechen. Auf Dynamik, Präsenz, Körperkunst, Irritation, Emotion. Die Abkürzung steht für Sharon Eyal Dance, die Compagnie der israelischen Choreografin, deren Bewegungssprache großen Einfluss hat auf Tanzschaffende weltweit.

Eyal, die selbst in der berühmten Batsheva Dance Company in Tel Aviv getanzt hat, zeigt ihre Tänzerinnen und Tänzer meist in zusammengeballten Clustern. Zu pulsierendem Techno-Sound, auf halber Spitze, kreuzen sie durch den Raum, geschlechtslose Wesen, wie hypnotisiert, seltsam versteift in den Schultern und superkonform. Bis einer ausbricht und die vage Idee von einem Ich in der Masse aufkommen lässt.

Gerade ist die Sharon Eyal Dance Compagnie, die ihre Homebase in Frankreich hat, auf Tour in Städten wie Lyon, Amsterdam oder Kaunas. Und in Fürstenfeldbruck. Ein Stopp, der überrascht, und dann auch wieder nicht, ist doch die Stadt an der Amper, genauer das dortige Veranstaltungsforum Fürstenfeld längst eine Top-Adresse des Tanzes. Dance First heißt das Festival, das im zweijährigen Rhythmus internationale Produktionen aufbieten kann. Die Ausgabe 2026 läuft vom 16. Juni bis zum 24. Juli.

YouTube Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von YouTube angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz.

Mit Eyals Tänzerinnen und Tänzern startet das Festival am 16. Juni. Sie zeigen das aktuelle Stück der Choreografin, „Delay the Sadness“, das sie ihrer verstorbenen Mutter gewidmet hat. Um was geht es hier, die Trauer aufschieben oder hinauszögern? Der Titel zumindest lässt das offen. Vier Paare kreisen in scheuen Pas de deux in einem seltsam nervösen Walzertakt, unbeholfen eckig, als hätten sie gerade erst die Androiden-Tanzschule absolviert. Sie tragen beigefarbene Trikots mit der Andeutung roter Adern. Als sei die Schutzbarriere, mit der sich Trauernde oft umgehen, durchscheinend dünn geworden.

Organisch erdfarben sind die Kostüme der drei Paare in Nacho Duatos „Jardí Tancat“, das die Gauthier Dance Juniors am 23. Juni präsentieren. Der spanische Choreograf hat es 1983 zur Musik der berühmten Sängerin Maria del Mar Bonet geschaffen, sein erstes Stück. In den Liedern geht es um das harte Leben der Bauern, um den Regen, den sie vergeblich von den Göttern erflehen. Die Nachwuchs-Tänzerinnen und -Tänzer von Eric Gauthiers Stuttgarter Ensemble werden an dem Abend zudem Werke von Barak Marshall / Alejandro Cerrudo und Virginie Brunelle vorstellen.

Ehe Gauthier seine eigene Compagnie gründete, war der Franko-Kanadier Solotänzer im Stuttgarter Ballett. Auf Karrieren als Solisten, unter anderem beim Hamburg-Ballett, können auch Sasha Riva und Simone Repele zurückblicken. 2020 gründeten die beiden Tänzer und Choreografen ihre eigene Companie. Am 30. Juni stellen sie in Fürstenfeld zwei ihrer Stücke vor: In „Horizons“ steht ein Paar nach wiederholten Beziehungskonflikten am Scheideweg. In „Dear Son“ sind die Choreografen selbst zu erleben, die weiterhin Performer sein wollen, die Bühne brauchen. Gemeinsam mit der großartigen Anne Jung erzählen sie hier ewige Geschichte von Glück und Verlust: Ein Paar, der langersehnte Sohn wird geboren, er wächst heran, dann holt ihn der Krieg.

Im Schneegestöber oder ist es eher ein Grieseln? Die italienische Compagnie Aterballetto mit Crystal Pite Stück „Solo Echo“. Christophe Bernard

Aus Reggio Emilia reist Aterballetto an, eine der führenden Tanz-Compagnien Italiens. Sie präsentiert am 9. Juli vier Stücke, unter anderem „Solo Echo“, eine Choreografie aus dem Jahr 2021 der gefragten und gepriesenen Kanadierin Crystal Pite. In wechselnden Formationen bewegen sich hier sieben Männer und Frauen durch Schneegestöber, zur Musik von Johannes Brahms für Cello und Klavier. Sie sind das Echo einer einigen Seele, ein poetisches Bild, das Pite in Mark Strands Gedicht „Lines for Winter“ gefunden hat.

Staub und Blumen: Im Stück „New Earth“ des israelischen Choreografen und studierten Biologen Shahar Binyamini. Ascaf

Den Abschluss bei Dance First macht am 24. Juli der israelische Choreograf Shahar Binyamini, der wie Sharon Eyal seine Wurzeln in Batsheva Company hat. Sein neuestes Stück nennt der studierte Biologe „New Earth“. In Ganzkörper-Kostümen schickt er die Tänzerinnen und Tänzer der House of Dance Compagnie über einen mit staubiger Erde bedeckten Bühnenboden. Das zweite Stück, „Bolero X“ ist eine Neuinterpretation von Maurice Ravels ikonischem Werk. House of Dance wird hier von Tänzerinnen und Tänzern der Ballett-Akademie der Hochschule für Musik und Theater München unterstützt. Und am Ende werden 50 Performer auf der Bühne sein, die größte Besetzung bei dieser wieder sehr vielversprechenden Ausgabe von Dance First.

Festival Dance First, 16. Juni bis zum 24. Juli, Veranstaltungsforum Fürstenfeld in Fürstenfeldbruck, Infos unter www.dancefirst.de