Von Jutta Czeguhn, Fürstenfeldbruck

Die internationale Tanzwelt ist gut vernetzt - und solidarisch. So traf bei den Veranstaltern von "Dance for Peace" schnell eine Zusage nach der anderen ein. Entsprechend spannend liest sich nun die Liste der Künstlerinnen und Künstler, die beim Benefiz-Tanzabend zugunsten der Menschen in der Ukraine am 29. Mai im Veranstaltungsforum Fürstenfeld auf der Bühne stehen werden und wie alle Beteiligten dieser Gala auf ihre Honorare verzichten. Da sind zu allererst ukrainische Tänzerinnen und Tänzer wie Alexis Tutunnique, Stanislav Olshanskyi und Kateryna Myklukha (Solisten der Oper Kiew), oder Natalie Kusch, Erste Solistin des Australian Ballet, die ebenfalls aus der Ukraine stammt und aktuell als Mitarbeiterin der Munich International Ballet School Ansprechpartnerin für viele verzweifelte Landsleute ist. Mit ihr auftreten werden Alexandr Trush, Erster Solist von John Neumeiers Ballett Hamburg, zudem Maria Eichwald, ehemalige Erste Solistin des Bayerischen Staatsballetts und des Stuttgart Ballett, Lucas Erni vom San Francisco Ballet, die beiden Nachwuchsstars des Bayerischen Staatsballetts Margarita Fernandes (16) und António Casalinho (18) und Akteure des Bayerischen Junior Balletts unter Leitung von Ivan Liška. Er unterstützt dieses Gemeinschaftsprojekt der Munich International Ballet School, des Veranstaltungsforums Fürstenfeld und des Dance-First-Festivals.

Dance for Peace, 29. Mai, 19 Uhr, Veranstaltungsforum Fürstenfeld, Fürstenfeld 12 in Fürstenfeldbruck, Eintritt 30 Euro, www.fuerstenfeld.de