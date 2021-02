Noch bis 1. April können sich tschechische und bayerische Lyriker und Lyrikerinnen für einen einmonatigen Residenzaufenthalt im Geburtsort Adalbert Stifters in Oberplan/Horní Planá bewerben (15.9. bis 15.10.2021). Der Adalbert-Stifter-Verein schreibt in Kooperation mit tschechischen Partnern ein mit 1 000 Euro dotiertes Stipendium aus, das es dem Dichter ermöglicht, einen Monat dort in der inspirierenden Umgebung des Böhmerwalds zu wohnen und zu schreiben.

Weitere Infos unter www.stifterverein.de