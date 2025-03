Es ist der Film, der Meisterwerke wie „Emilia Pérez“ oder „Die Saat des heiligen Feigenbaums“ geschlagen hat – zumindest bei der Oscarverleihung. Das brasilianische Drama „Für immer hier“ gewann vor ein paar Tagen in der Kategorie „Bester internationaler Film“ einen Oscar, zuvor war der Film von Regisseur Walter Salles unter anderem mit dem Drehbuchpreis in Venedig und einem Golden Globe für die Hauptdarstellerin Fernanda Torres ausgezeichnet worden. Am 13. März läuft der Film in den deutschen Kinos an, zuvor ist er in einigen Münchner Kinos als Preview zu sehen.