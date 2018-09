24. September 2018, 18:57 Uhr Für gute Küche Ausgezeichnete Wiesnzelte

Das Armbrustschützenzelt und die Schottenhamel-Festhalle dürfen als erste Wiesnzelte das Prädikat "Ausgezeichnetes bayerisches Festzelt" tragen. Die Auszeichnung wird gemeinsam vom Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sowie dem Hotel- und Gaststättenverband Dehoga Bayern vergeben. Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) und Dehoga-Präsidentin Angela Inselkammer überreichten die Urkunden am Montag in der Schießhalle des Armbrustschützenzelts an dessen Wirt Peter Inselkammer, ein Neffe der bayerischen Dehoga-Präsidentin, und an Christian und Michael F. Schottenhamel. Die Auszeichnung wird für "qualitativ hochwertige regionaltypische Küche aus heimischen Produkten" vergeben.