9. Juli 2019, 18:47 Uhr Für Familien Günstiges Eigentum

FDP schlägt Fördermodell für bezahlbaren Wohnraum vor

Von Heiner Effern

Die FDP will ein neues Fördermodell für Wohneigentum einführen, von dem vor allem Familien profitieren sollen. Die Liberalen kombinieren dabei das Erbbaurecht mit einem sogenannten Mietkauf. Interessierte Familien müssen für diese Form von Eigentumserwerb kaum Eigenkapital einbringen. "Wir müssen in München nicht nur für Mietwohnungen sorgen, sondern auch das Wohnungseigentum fördern. Hierdurch können wir auch ganz wesentlich der Altersarmut vorbeugen", sagte Fraktionschef Michael Mattar.

Der FDP-Mann macht eine Beispielrechnung auf, um das liberale Modell zu erklären: Eine Familie mit zwei Kindern erwirbt von der Stadt eine 100 Quadratmeter große Wohnung. Für den Grund setzt die FDP 4000 Euro pro Quadratmeter in Erbpacht auf 99 Jahre an. Für diese Summe von 400 000 Euro berechnet sie ein Prozent Erbpachtzins pro Jahr, das bedeutet eine monatliche Belastung von 333,33 Euro. Dazu kommt nun noch der Baupreis. In ihrem Beispiel rechnet die FDP mit 3200 Euro pro Quadratmeter. Diese 320 000 Euro zahlt der Eigentümer 25 Jahre lang mit einer monatlichen Miete von 1066 Euro ab. Zählt man die Raten für Erbpacht und Bau zusammen, kommt die Familie auf 1400 Euro im Monat plus Nebenkosten.

Die Einkommensgrenzen für Interessenten will die FDP vom München Modell Miete übernehmen. Das Gesamteinkommen der Beispielfamilie dürfte also nicht mehr als gut 93 000 Euro betragen. "Wir sind der Meinung, dass Eigentumsförderung in München auch für Menschen der Mittelschicht notwendig ist", sagte Mattar. Gerade junge Familien sollten in deren Genuss kommen. Als Eigenkapital müssten nur die Mittel für den Grunderwerb, also etwa für den Notar, eingebracht werden. Käufer könnten sogar noch das Baukindergeld des Freistaats erhalten und kämen so auf 1083,33 Euro Miete, sagte Mattar.

Nach 20 Jahren würde die FDP den Erbpachtzins auf zwei Prozent erhöhen. Sollte sich das Familieneinkommen nach zehn Jahren deutlich erhöht haben, wäre der Anstieg schon dann fällig. Anschließend würde der Inflationsindex für weitere Steigerungen herangezogen. Im Vergleich zum etablierten München-Modell-Eigentum, das die CSU durchgesetzt hat, müsse die Stadt viel weniger zahlen, sagte Mattar: nämlich nur die Zinsen für die Baukosten anstatt bis zu 3000 Euro Subvention pro Quadratmeter. In Neubaugebieten wie der Bayernkaserne mit geplanten 5500 Wohnungen würde die FDP zehn Prozent für ihr Modell reservieren.