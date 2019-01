8. Januar 2019, 18:40 Uhr Für den guten Zweck Verspätungsschal wird versteigert

Im Netz heißt er nur noch der "Verspätungsschal". Dort hat das selbstgestrickte Stück seit Sonntagabend einiges Aufsehen erregt, nun wird es vermutlich für viel Geld den Besitzer wechseln. Noch bis kommenden Montag läuft auf der Internet-Plattform Ebay die Versteigerung, am Dienstagabend waren bereits mehr als 80 Gebote eingegangen, das höchste lag bei knapp 1100 Euro. Das Besondere an dem Schal: Aus Frustration hat ihn die 55-jährige Bahnfahrerin Claudia Weber, die täglich aus Moosburg nach München pendelt, gestrickt, um die Verspätungen eines gesamten Jahres zu dokumentieren. Je nach deren Dauer wählte sie unterschiedliche Farben - Tag für Tag. Ihre Tochter veröffentlichte ein Foto des gestreiften Schals auf Twitter, worauf sie unzählige Reaktionen erhielt: Mehr als 20 000 Menschen haben auf "Gefällt mir" geklickt. Weber macht nun wahr, was sie am Montag bereits in der SZ sagte: Sie versteigert ihr Werk zugunsten der Münchner Bahnhofsmission.