Von Jakob Wetzel

Es gibt zu wenige Erzieherinnen und Erzieher, das ist einer der maßgeblichen Gründe dafür, dass in München die Kita-Plätze knapp sind. Die Stadt steuert auf verschiedene Weisen gegen, mit höheren Gehältern etwa oder mit Werbekampagnen. Nun kommt eine weitere Maßnahme dazu: Zum Schuljahresbeginn hat die Stadt an der Ruppertstraße ein neues Berufliches Schulzentrum eröffnet, und darin ist unter anderem Platz für etwas, wofür bislang nach eigenen Angaben die Räume fehlten: einen Ausbildungsgang zur Erzieherin für Bewerberinnen und Bewerber mit Mittlerer Reife, der statt der regulären fünf Jahre nur vier dauern soll. Pro Jahr gibt es 100 Ausbildungsplätze.

Dass die Ausbildung schneller vorangeht, liegt an einem Modellprojekt des Freistaats, der "Ausbildung mit optimierten Praxisphasen", kurz "Optiprax". Gemeint ist, dass die Teilnehmer im zweiwöchigen Rhythmus abwechselnd an der Fachakademie lernen und in Kitas arbeiten. Dadurch beschleunigt sich die Ausbildung. Zudem erhalten die Azubis Geld. Bisher bieten dieses Modell bereits einige Fachakademien an; auch an der städtischen Fachakademie für Sozialpädagogik an der Schlierseestraße gibt es bereits seit 2016 einen "Optiprax"-Ausbildungsgang, allerdings nur in einer dreijährigen Variante für Bewerber mit Abitur. Dieser soll nun am neuen Zentrum ergänzt werden.

An der Ruppertstraße bündelt die Stadt mehrere Ausbildungs- und Studiengänge; so ist etwa auch die Berufsfachschule für Kinderpflege in das neue Zentrum umgezogen und kann dadurch drei neue Klassen bilden: Statt 678 Ausbildungsplätzen gibt es dort künftig 750.