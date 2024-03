Die fünfte Staffel von "Last One Laughing" feiert Premiere im Arri. Torsten Sträter will rüberkommen wie ein Hausmeister, andere Showteilnehmerinnen malen Bilder mit ihren Brüsten. Zum Lachen, oder?

Von Josef Grübl

Das Kino wurde schon oft totgesagt, mindestens genauso oft hat es sich aber behauptet als Ort, an dem Menschen ihr Miteinander wiederentdecken. Ausgerechnet der Streaming-Riese Amazon Prime Video beweist, wie lebendig das Medium Kino sein kann, selbst 128 Jahre nach der allerersten Filmvorführung. Zu bestaunen gibt es das im quicklebendigen Arri Kino, dort findet am Donnerstagabend die Weltpremiere der fünften Staffel von "LOL: Last One Laughing" statt. Wie auch in den vier Staffeln davor treten zehn Humor-Arbeiter männlichen und weiblichen Geschlechts gegeneinander an, um möglichst nicht zu lachen. Denn wer zuletzt lacht, der gewinnt.