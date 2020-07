Die Weltpremiere des Dokumentarfilms "Vor mir der Süden" von Oscar-Preisträger Pepe Danquart sowie das NS-Drama "Persischstunden" mit Lars Eidinger in der Hauptrolle stehen als erste Höhepunkte des Fünf-Seen-Filmfestivals fest. Kürzlich hatte dessen Leiter Matthias Helwig angekündigt, dass die 14. Ausgabe vom 26. August bis 9. September, also etwas früher und länger stattfinden werde. 84 Langfilme, darunter zehn Deutschland- und zwei Weltpremieren, sowie etliche Kurzfilme werden in mehreren Vorstellungen in den Breitwand-Kinos in Starnberg, Gauting und Seefeld gezeigt; erstmals soll auch ein Lkw mit Leinwand zum Einsatz kommen. Gastland ist die Ukraine, Darya Onyschenkos Drama "The Forgotten" ist als Deutschlandpremiere zu sehen. Ehrengast ist der Jazzer Klaus Doldinger, den Hannelore-Elsner-Preis bekommt Nina Hoss.