Von Susanne Hermanski

Das Fünf-Seen-Festival ist gerade mit einer furiosen Bilanz zu Ende gegangen. Venedig hat in diesen Tagen angefangen. So unvergleichlich die Größenordnungen solcher Festivals, so ähnlich die Erfolgsmechanismen. Es sind nicht nur beide nah am Wasser gebaut - sie spiegeln auch überaus gekonnt die Sterne.