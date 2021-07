Am 22. Juli jährt sich das Attentat am Olympia-Einkaufszentrum (OEZ) zum fünften Mal. Zu diesem Anlass wird es mehrere Gedenkveranstaltungen geben. Die zentrale Veranstaltung der Landeshauptstadt wird von 13 bis 14 Uhr am Denkmal "Für Euch" am OEZ stattfinden. Bei dieser werden Familien, die Opfer zu beklagen hatten, mit OB Dieter Reiter (SPD) und Ministerpräsident Markus Söder (CSU) an die Tat erinnern. Das Bayerische Fernsehen überträgt dies live. Von 17 bis 19 Uhr wird dann der Bezirksausschuss Moosach in Kooperation mit der zivilgesellschaftlichen Initiative "Wir alle sind Moosach" eine Gedenkveranstaltung am Denkmal abhalten und damit dem Wunsch der Opferfamilien nach einer Veranstaltung zum Tatzeitpunkt nachkommen. Bei dieser Veranstaltung wird Alt-OB Christian Ude (SPD) gemeinsam mit den Familien der Opfer gedenken. Ein interreligiöses Gebet wird zum Zeitpunkt der Tat von einer Schweigeminute unterbrochen werden. Auf Wunsch der Opferfamilien werden speziell für den Abend bedruckte T-Shirts verteilt. Auf einer Litfaßsäule können Erinnerungen niedergeschrieben werden.