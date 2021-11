Von Michael Bremmer, München

Freuen

Es wird vier weitere Folgen von "Servus Baby" geben. Drehstart für die dritte Staffel der Serie über das Gefühlschaos der Münchnerinnen Lou, Mel, Eve und Tati soll im Dezember sein. Nicht nur die Fans freuen sich, auch die beteiligten Schauspielerinnen. Genija Rykova, Darstellerin von Mel, postete die Nachricht über die dritte Staffel bei Instagram: "Ich habe mir vor Freude ein bissi in die Hose gemacht."

Wellenreiten

Detailansicht öffnen Wer den Eisbach bezwingt, wird auch am Pismo Beach in Kalifornien bestehen. Ben Neumann startet bei der World Para Surfing Championship 2021. (Foto: Florian Peljak)

Wenn Ben Neumann die Welle auf dem Eisbach reitet, ist ihm der Applaus sicher. Der Surfer trägt einen gelben Helm mit drei Punkten darauf. Ben Neumann, 16, ist blind. Der Eisbach in München gilt für Surfer als eine der schwierigsten Flusswellen überhaupt, jetzt wurde Ben Neumann für seinen Mut belohnt: Wie er auf seiner Instagram-Seite schreibt, ist er in das deutsche Para-Surfer-Team aufgenommen worden und startet im Dezember bei der World Para Surfing Championship 2021. Die Weltmeisterschaft findet am Pismo Beach in Kalifornien, USA, statt. Ben Neuman ist der Jüngste im Kader. Nun hofft er auf finanzielle Unterstützung - nicht für sich, sondern für seine Teamkollegen. "Glücklicherweise bin ich ja ,sponsored by dad', aber das Deutsche Para Surf Team würde sich über finanzielle Unterstützung in Form einer kleinen Spende sehr freuen", schreibt er auf Instagram. Mit 13 stand Ben Neumann zum ersten Mal auf einem Surfbrett. Er probierte den Sport auf einer künstlichen Indoor-Welle. "Als ich das erste Mal aufs Brett gestiegen bin, habe ich sofort gemerkt, dass ich mich in dem Element und auf der Welle einfach wohlfühle", sagte er in einem SZ-Interview. "Es hat mich sofort gepackt."

Aufpassen

Detailansicht öffnen Kilian Sladek und Laila Bierling haben gemeinsam einen Kurzfilm über künstliche Intelligenz gemacht. (Foto: Laila Bierling)

Der Komponist Kilian Sladek und die Videografin Laila Bierling haben mehrere Monate lang die Arbeit von Exhibitionfish, einem studentischen Forschungsprojekt der TU München, begleitet und nun den Kurzfilm "The Human Algorithm" veröffentlicht. Ziel der Forschung ist es, mittels der Kunst eine neue Perspektive auf das Privacy Paradox zu entwickeln. Auch in dem Film geht es um das Paradoxon, dass Menschen persönliche Informationen teilen, obwohl sie sich gleichzeitig große Sorgen um ihre Privatsphäre machen. In "The Human Algorithm" installiert eine Studentin eine App auf ihrem Handy und gibt viele private Daten preis. "Lange haben wir das Internet wie ein Universum ohne Regeln und Gefahren gesehen. Doch wir bekommen immer mehr Selbst- und Personenbewusstsein", sagt Laila Bierling. Gefahren, die auch wegen Algorithmen lauern. "Wie unterscheiden wir, wenn eine reale Person mit uns spricht und wann ist es eine künstliche Intelligenz?", fragt Bierling. "Ich hoffe, mein Film regt an, darüber nachzudenken und weckt eine gewisse Achtsamkeit darauf." Kilian Sladek haben bereits die Diskussionen im Vorfeld mit den Studenten wachsamer gemacht. "Ich passe jetzt mehr auf meine Daten auf", sagt er.

Schreiben

Erinnert sich noch jemand an Lena Meyer-Landrut? 2010? Unser Star für Oslo? Klar. Aber kennt noch jemand die Münchner Sängerin Sharyhan Osman? Sie kam damals bei der Casting-Show, bei der die deutsche Grand-Prix-Teilnehmerin gesucht wurde, unter die letzten fünf. Musik macht sie immer noch, zum Beispiel bei der Fernsehshow "Joko und Klaas gegen Pro7". Und doch strebt Sharyhan Osman eine andere Karriere an. Sie studiert im dritten Jahr an der Münchner Filmhochschule. Kürzlich haben Sharyhan Osman und Alina Sander mit einem Serienkonzept für eine Coming-of-Age-Geschichte einen Serienwettbewerb gewonnen, den Construction Film an der HFF ausgeschrieben hatte. "Es war die richtige Entscheidung, noch einmal die Schulbank zu drücken und meiner Leidenschaft fürs Schreiben mehr Fokus und Platz einzuräumen", sagt sie.

Fördern

Detailansicht öffnen Martina Panchyrz arbeitete früher bei ProSieben. Dann machte sie sich mit ihrer Idee für mehr Female Empowerment selbständig. (Foto: Lisa Hantke / www.lisahantke.de in)

Von Frauen lernen, die Herausforderungen gemeistert haben - aus diesem Ansatz heraus hat die frühere Fernsehjournalistin Martina Panchyrz 2019 "M. Stories" gegründet. Nun steht von 17. bis 20. November das nächste Event an, für das man sich jetzt anmelden kann. "Wir möchten Frauen dazu inspirieren und motivieren, ihren Zielen nachzugehen und sich das Leben ihrer Träume aufzubauen", sagt Martina Panchyrz: "Wir möchten dazu beitragen, dass mehr Frauen Schlüsselrollen in der Gesellschaft einnehmen, um so eine Gleichstellung und Gleichberechtigung in der Gesellschaft zu fördern."