Von Sabine Buchwald und Martina Scherf

Körper sprechen lassen

"Future Bodies from a Recent Past" heißt eine Ausstellung im Museum Brandhorst, die nur noch bis zum 15. Januar zu besuchen ist. Darin geht es um die wechselseitige Durchdringung von Körper und Technologie - vom Elektrokleid bis zum Avatar. Rund 60 Künstler und Künstlerinnen haben sich seit dem Zweiten Weltkrieg dazu Gedanken gemacht. Mehr als 100 Gemälde, Skulpturen, Filme und Installationen hat das Museum versammelt. Höchst sehenswert. Die Tänzerin und Choreografin Anna Beke ist von einer Skulptur der polnischen Bildhauerin Alina Szapocznikow besonders beeindruckt: "Pnąca" (1959), die "Kletternde", heißt sie, ein Werk aus Sandstein, Quarz, Zement, Asche, Staub. Grobes Material, fragiler Ausdruck. "Eingeschrieben scheint ihr das tragische Schicksal der Künstlerin, von dem sie selbst so wenig preisgab und wovon ihr Kunstwerk umso stärker spricht", sagt Anna Beke. Bei der After-Work-Veranstaltung der Pinakotheken ("Let's Talk About Art") am Donnerstag, 12. Januar, lädt sie Besucher zu einer Stunde Gedankenaustausch. Beke war als Dramaturgin und Kunstvermittlerin beim Bayerischen Staatsballett tätig, heute ist sie Dozentin für Tanzgeschichte an der Ballett-Akademie der Hochschule für Musik und Theater München. Das Gespräch beginnt um 17.30, im Museum Brandhorst, Theresienstraße. Es gibt eine begrenzte Anzahl an Plätzen, Teilnahmemarken 15 Minuten vor Beginn an der Information.

Vom Mut der Giehse lernen

Sie war jüdisch, lesbisch, queer, sie war Schauspielerin und Kabarettistin, ein Theaterstar ihrer Zeit - und sie hat sich gegen die Nazis gewehrt. Therese Giehse war eine außergewöhnliche Frau, und ihr Mut kann noch heute inspirieren. Etliche Jahre war sie Mitglied der Münchner Kammerspiele, 1933 gründete sie mit dem Musiker Magnus Henning, ihrer Lebensgefährtin Erika Mann sowie deren Bruder Klaus Mann das Kabarett "Die Pfeffermühle". Dann begann eine lange Flucht vor den Nationalsozialisten. Nach dem Krieg nahm sie ihre Theaterkarriere wieder auf. Die Schauspielerinnen Viktoria Lewowsky und Tatjana Schoeler haben Therese Giehse einen Podcast gewidmet. Sie begeben sich auf deren Spuren in München, lassen Expertinnen und Experten zu Wort kommen und Menschen, die eine oder mehrere Facetten ihrer Identität mit Therese Giehse teilen. "Therese Giehse und Wir" ist eine neunteilige Dokuserie von LiveStories in Koproduktion mit dem Jüdischen Museum München. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt.

Unbekannten Menschen begegnen

Detailansicht öffnen Marwan Al-Moneyyer will den interreligiösen Dialog in München fördern. (Foto: privat)

"Es begann im Morgenland", steht über dem Nachmittag am Samstag, 7. Januar, in der Münchner Moschee in Freimann, bei dem Moira Thiele Geschichten aus der muslimischen, christlichen und jüdischen Tradition erzählen wird. Thiele hat Germanistik studiert und kam über den jüdischen Witz und die jiddische Sprache zum Storytelling. Die Geschichten sind ein Ausgangspunkt, damit die Zuhörer bei Kaffee und Kuchen miteinander ins Gespräch kommen. "Sie verbringen einen Nachmittag mit Menschen, die Sie im normalen Leben wahrscheinlich nie kennengelernt hätten", verspricht Imam und Gastgeber Marwan Al-Moneyyer. Es ist der zweite Abend dieser Art in der Moschee in Freimann, Wallnerstraße 1. Am 7. Januar von 14.45 bis 16.45 Uhr; Eintritt frei, Anmeldung unter kathrinneumann@die-nachbarschaftshilfe.de.

Fair Trade kennenlernen

Detailansicht öffnen Fabienne Rütschlin reiste nach Kenia, um zu sehen, wie Fair Trade-Projekte funktionieren. (Foto: privat)

Im Rahmen eines Studienprojektes reiste Fabienne Rütschlin zu Kooperativen in Kenia, die unter dem Fairtrade-Siegel produzieren. Die Kunstpädagogin besuchte unter anderem eine Kaffee- und eine Teefarm und hat sich dort die Produktionsstätten angeschaut. Sie habe gesehen, was Fairtrade für die Bauern bedeutet und wie das System funktioniert, erzählt Rütschlin. Am 13. Januar, 17.15 Uhr, wird sie in der Feierwerk Funkstation, wo sie das Kinderprogramm organisiert, von ihren Eindrücken berichten. Telefonische Anmeldung unter 55298061 oder per Mail an anmeldungfunkstation@feierwerk.de.

Oper fördern

Detailansicht öffnen Der Australier Stephen Delaney leitet das künftige Opernstudio des Gärtnerplatztheaters. (Foto: Sandra Then)

Mit einem neuen Ausbildungsformat im eigenen Haus will das Gärtnerplatztheater für Nachwuchs sorgen. Anfang der Spielzeit 2023/24 wird Münchens traditionsreiches Staatstheater, das sich vor allem der Operette und dem Spieltheater verpflichtet hat, ein Opernstudio etablieren. Dafür wurde als künstlerischer Leiter der australische Pianist und Musikprofessor Stephen Delaney gewonnen. Delaney hat in zahlreichen Produktionen unter anderem in Wien, Basel, Freiburg und München gearbeitet. Er hatte Lehraufträge etwa an der Hochschule für Musik in Basel und an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien. Für das neue Opernstudio wird er nun erst mal die Bewerbungen sichten, die bis 20. Januar eingereicht werden können. Geplant ist, die Namen der Studiomitglieder Anfang Mai bekannt zu machen. Insgesamt sind fünf Stellen zu vergeben. Gesucht werden vier Sängerinnen und Sänger sowie eine Pianistin oder ein Pianist. Die Kandidaten sollen einen Hochschul- oder gleichwertigen Abschluss in der Fachrichtung Gesang oder Klavier mitbringen. Zwei Jahre werden sie dann in Rollengestaltung, Interpretation, Sprache, Bewegung und Gesang in allen Sparten auf eine Bühnenkarriere vorbereitet. Mit Auftritten werden sie in Produktionen eingebunden. Ein intensives Mentoringprogramm und Masterclasses mit profilierten Künstlern sollen eine gute Ausbildung garantieren.