Von Michael Bremmer und Sabine Buchwald, München

Singen

Vor dem nächsten Auftritt hat Zauberer Gaston, Mitbegründer der Münchner Magie-Gruppe "Magic Monday", richtig Angst. Gaston, der im richtigen Leben Reinhold Florian heißt, stand schon in Las Vegas auf der Bühne. Er gewann schon einen Weltmeistertitel der Magie - und trotzdem kann er sich aktuell von der Nervosität nicht lösen. Angefangen hatte alles zu Beginn der Pandemie. Weil er coronabedingt keine Auftritte mehr hatte, suchte er einen Weg, trotzdem sichtbar zu bleiben. Er startete "Gaston TV" - und er begann ein öffentliches Projekt mit seiner Bühnenfigur Jacqueline, eine Art Mutprobe: Er nahm Gesangsunterricht mit dem Ziel, als Sängerin auf der Bühne zu stehen. Am Donnerstag, 2. Dezember, ist die Show "Jacquelines Song" im alten Kino in Ebersberg zu erleben. Und Reinhold Florian hat Sorgen. "Wie kann ich mit meiner Angst umgehen?" Mit der Angst zu scheitern. Ja, er hatte Gesangsunterricht - aber Reinhold Florian nennt sich selbst unmusikalisch. Auch deswegen macht er sich Gedanken. "Wie gehe ich mit meinem Anspruch um?", fragt er. Als Magier lebt er von der Perfektion, von der Fingerfertigkeit, alles möglich zu machen, was an sich nicht möglich ist. Tricks sind beim Singen aber nicht erlaubt.

Reisen

Detailansicht öffnen Katrin Brunner und ihr Mann Oliver Czelik haben die VR-Installation "Mind The Brain" realisiert. (Foto: Mind The Brain)

Künstliche Intelligenz macht so viel möglich - warum sollte man nicht auch eine Reise ins eigene Gehirn starten können. Gelenkt durch die eigenen Gehirnwellen, erlebbar durch Virtual Reality (VR). Möglich machen das die gebürtige Münchnerin Kathrin Brunner und ihr Mann Oliver Czeslik, "Mind The Brain" heißt ihre VR-Installation, zu erleben diese Woche im Deutschen Museum beim Hi A Festival für Kunst und Medien. Czeslik arbeitete lange als Regisseur, Brunner kommt aus dem Streaming-Bereich. Dass sie nun den Menschen das Gehirn näherbringen wollen, hängt mit einem Schicksalsschlag zusammen. Czeslik hatte 2016 einen Schlaganfall - und erlebte in seiner Genesungsphase "das Wunder des Gehirns", wie es Kathrin Brunner nennt, "wie wunderbar vernetzt das Gehirn ist". Die Nervenzellen verknüpften sich neu, Czeslik erholte sich. Das war nicht die einzige Motivation. Brunner und Czeslik wollen erforschen, "was aus Narration in einer multidimensionalen und virtuellen Welt wird", heißt es auf ihrer Homepage. Die technische Entwicklung, vor allem die künstliche Intelligenz und Virtual Reality, "stellt alle Regeln auf den Kopf", sagt Brunner. "Regeln werden gerade neu erfunden, da wollen wir dabei sein."

Unterschreiben

Detailansicht öffnen "Ein offizielles Signing-Foto darf auch nicht fehlen", schrieb Kati K vergangene Woche bei Instagram und postete ein Gruppenfoto vor der Sony-Zentrale in Berlin. (Foto: Sony Music)

Reichweite wird immer wichtiger. Für Influencer. Aber auch für die Musikindustrie. Die Münchner Musikerin Katja Keuter, 22, nennt sich bei Instagram (278 000 Follower) und bei TikTok (610 800 Follower) Kati K. Und weil ja alle Follower auch potenzielle Fans sind, bekam sie nun einen Plattenvertrag bei Ariola (Sony Music). Das Foto zur Verlagsunterschrift in Berlin postete sie Ende der Woche.

Forschen

Detailansicht öffnen Welche politische Entscheidungen wurden während der Corona-Pandemie getroffen? Das soll eine Forschergruppe um Michael Reder untersuchen. (Foto: A. T. Birkenholz)

Wie es mit der Solidarität der Gesellschaft während der Corona-Pandemie aussieht, hat Michael Reder, Vizepräsident der Münchner Hochschule für Philosophie, bereits untersucht. Nun sollen unter seiner Leitung politische Entscheidungen während der Corona-Pandemie erforscht werden. Dafür gibt es von der Deutschen Forschungsgemeinschaft eine Förderung in Höhe von knapp 500000 Euro.

Gewinnen

Autos sind heute hochkomplexe Vehikel mit vielen mechanischen, elektrischen und elektronischen Komponenten. Sie alle müssen aufeinander abgestimmt sein. Alexander Huber hat für seine Masterarbeit an der Hochschule München überlegt, wie sich diese verschiedenen Welten bei der Fahrzeugentwicklung harmonisieren lassen. Für seine Forschung wurde der 24-Jährige jetzt mit dem Kulturpreis Bayern in der Sparte Wissenschaft ausgezeichnet. Verliehen wird die mit 2000 Euro dotierte Auszeichnung von der Bayernwerk AG und dem Bayerischen Wissenschaftsministerium. Ihm gehe es um eine möglichst nachhaltige und effiziente Entwicklung von Prototypen, sagt Huber. Anscheinend liegt er mit seiner Arbeit goldrichtig: Sie ist nicht öffentlich einsehbar - ein bayerischer Automobilhersteller will seine Ideen umsetzen.