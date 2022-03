Von Sabine Buchwald und Martina Scherf

Ballsport

"Mädchen an den Ball" heißt es mittlerweile auf vielen Sportplätzen quer über die Stadt verteilt, von Aubing bis Riem, vom Hasenbergl bis nach Solln. Dort kicken, dribbeln und schießen sie aufs Tor, egal, ob sie vorher schon mal einen Ball am Fuß hatten oder nicht. Das spielt bei diesem Training keine Rolle. "Hauptsache, sie trauen sich mitzumachen", sagt Anna Seliger, 63, die das Projekt ins Leben rief. Die Pädagogin ist im Vorstand des Vereins Biku (Bildungs- und Kulturprogramm), der vielerlei Angebote - Tanz, Theater, Zirkus, Kunst, Sport und Spiel - für Kinder und Jugendliche bereithält. Das Fußballtraining richtet sich an Mädchen zwischen sechs und 16 Jahren, nach Alter gestaffelt. Auch Mädchen mit Behinderung sollen mitmachen können. Das Training ist kostenfrei, ohne Verpflichtung und wird so gut angenommen, dass immer mehr Stadtteile dazukommen (aktueller Stand siehe unter www.applaus-xtra./org/projekte) . Bei den jeweiligen Einheiten sind in der Regel immer drei Trainer vor Ort, bei jedem Wetter, sommers wie winters. Im Schnitt kämen 15 bis 20 Mädchen, sagt Anna Seliger. Sie möchte sie stark machen, "damit sie sich öffentliche Räume ohne Angst und ohne Konkurrenz durch Jungen aneignen". Auf diese Weise würden sie sich freier entwickeln und selbstbewusster werden. Und was ist in diesen Zeiten wichtiger als Bewegung und Spiel? Auf dem Fußballplatz bleiben für eine Weile alle dunklen Gedanken draußen. Bei "Mädchen an den Ball" gibt es keinen Leistungsdruck oder Erfolgszwang. Aber die eine oder andere entwickelt vielleicht so viel Leidenschaft, meint Seliger, dass sie in einen Verein wechselt.

Dreharbeiten

Detailansicht öffnen Brigitte Hobmeier (hier beim Presselunch des FFF) dreht gerade einen Mystery-Thriller. (Foto: Catherina Hess)

Brigitte Hobmeier steht derzeit in Südtirol und in Venetien für den Mystery-Thriller "Schnee" vor der Kamera. Die Münchner Schauspielerin steht als Ärztin Lucia Salinger im Mittelpunkt der sechsteiligen Serie, die in einem vom Klimawandel bedrohten Tiroler Dorf angesiedelt ist. In der rauen Gebirgswelt verschwindet plötzlich ihre zehnjährige Tochter. Die Suche nach ihr bringen sie und ihren Mann, gespielt von Robert Stadlober, an die persönlichen Grenzen. Regie führen Catalina Molina und Esther Rauch. Die Ausstrahlung ist, unter anderem im Bayerischen Fernsehen, für Ende 2023 geplant.

Tanztalent

Der Tänzer Samuel Baßler, 19, bekommt den Barbara-Hottner-Preis der Hochschule für Musik und Theater München (HMTM). Baßler gilt als großes Nachwuchstalent und hat immer wieder auf sich aufmerksam gemacht. Im November 2017 ertanzte er sich etwa den zweiten Platz in seiner Altersgruppe beim "Youth America Grand Prix" (YAGP) in Paris in der Kategorie "Classical Dance". Der YAGP gilt als der weltweit größte internationale Wettbewerb für Tanz-Studierende. 2012 begann Baßler seine Ausbildung an der Ballett-Akademie der HMTM. Aktuell befindet er sich im dritten Jahr des Bachelor-Studiengangs Tanz, den er diesen Sommer abschließen wird. Danach geht Baßler nach Dortmund. Der Barbara-Hottner-Preis ist mit 2000 Euro dotiert und wird zum ersten Mal an Ballett-Studierende vergeben. Die Auszeichnung soll fortan alle zwei Jahre an herausragende Nachwuchstänzer der Ballett-Akademie vergeben werden. Sie wird durch eine Erbschaft von Barbara Hottner ermöglicht, eine langjährige Unterstützerin des Hauses.

Comicverfilmung

Detailansicht öffnen Comiczeichner Frank Schmolke sitzt in seinem Atelier in Markt Indersdorf. (Foto: Niels P. Joergensen)

Taxifahren in München, das kann ein Abenteuer sein, vornehmlich für den Chauffeur. Für Frank Schmolke, 54, war 1989 die erste Fahrt nach bestandener "Ortskundeprüfung" eine der "aufregendsten Nächte" seines Lebens. Seine Erlebnisse als Taxler im Münchner Nachtleben, besonders zur Oktoberfestzeit, hat der Comiczeichner und Illustrator in einer viel beachteten und von Kritikern hoch gelobten Graphic Novel verarbeitet, die 2019 in dem Schweizer Verlag Edition Moderne erschien. Wenige Monate nach der Veröffentlichung zeigten Filmproduzenten bereits Interesse an dem Stoff. "Eine Verfilmung ist ein absoluter Traum für mich", sagt Schmolke. Schon am Zeichentisch hegte er Gedanken daran, hatte sogar einen Wunschkandidaten für die Hauptrolle im Kopf: Jürgen Vogel. Dieser Traum geht nun in Erfüllung: "Nachts im Paradies" wird mit Vogel als Taxifahrer Vincent und Lea Drinda ("Die Kinder vom Bahnhof Zoo") verfilmt. Die Streaming-Plattform Starzplay will eine sechsteilige Serie daraus machen. Für die Regie wurde Matthias Glasner beauftragt, der seit Jahren mit Vogel freundschaftlich und beruflich verbunden ist. Die beiden gründeten 1996 die Produktionsfirma "Schwarzweiss". Glasners Film "Der freie Wille" mit dem Hamburger Schauspieler in der Hauptrolle habe ihn total bewegt, sagt Schmolke. Er vertraue dem Regisseur sehr. Zur Vorbereitung habe er ihm vieles erzählt, was er auf seinen Taxifahrten erlebte, aber in seinem Buch nicht unterbrachte. Die Serie wird also inhaltlich weit über den Comic hinausgehen. Sie soll in 60 Ländern zu sehen sein - München und die Wiesn dürften als Touristenattraktion davon profitieren.

Wasserspende

Detailansicht öffnen Lena Jüngst, Mitbegründerin von "air up", sammelt anlässlich des Welt-Wassertags Spenden. (Foto: Janine Sametzky)

"Das Thema Trinkwasserversorgung ist für uns eine echte Herzensangelegenheit", sagt Lena Jüngst, 29, Mitbegründerin von "air up". Die Münchner Marke, die Wasser mit Duft aromatisiert, spendet anlässlich des Welt-Wassertags am 22. März für Brunnen in Äthiopien. Für jedes Produkt, das im Zeitraum von 18. bis 23. März verkauft wird, gehe ein Euro an die All-Profit-Organisation Viva con Agua, die Tiefbohrbrunnen und sanitäre Anlagen in der Amhara Region organisiert. Insgesamt, so verkündet das 2019 gegründete Unternehmen, sei die Spendenaktion auf 100 000 Euro budgetiert.