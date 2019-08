12. August 2019, 18:52 Uhr Führungswechsel Neue Chefin für das Stadtmuseum

Das Münchner Stadtmuseum bekommt eine neue Direktorin: Zum Jahreswechsel wird Frauke von der Haar die Leitung des Hauses übernehmen, das lange schon saniert und neu konzeptioniert werden soll. Sie folgt Isabella Fehle nach, die im November in den Ruhestand gehen wird. Die 58-Jährige ist seit 2008 Direktorin des Focke-Museums, Bremens Landesmuseum für Kunst- und Kulturgeschichte. Geboren wurde sie in Burgsteinfurt, im Münsterland. Vor ihrer Bremer Zeit hat die studierte Volkskundlerin vier Jahre lang in München als Konservatorin im Deutschen Museum gearbeitet, dort die Abteilung Schienenverkehr geleitet und maßgeblich am Aufbau des Verkehrsmuseums mitgewirkt. "Ich freue mich sehr, nach München zurückzukehren", sagt von der Haar. Sie wolle "die Aufbruchstimmung", die derzeit allgemein in den Stadtmuseen herrsche, gemeinsam mit ihrem künftigen Münchner Team nutzen, um das Haus am Sankt-Jakobsplatz im Zuge seiner Erneuerung "zu einem relevanten und lebendigen Ort mitten in der Stadt zu entwickeln".