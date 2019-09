In eine Welt eintreten, die 364 Tage für Unbefugte verschlossen bleibt. Das allein motiviert seit 1993 jedes Jahr bundesweit einige Millionen Menschen, sich am Tag des offenen Denkmals auf den Weg zu machen. Er findet seit nunmehr 26 Jahren jeweils am zweiten Sonntag im September statt. In Bayern also immer kurz vor Schulbeginn. Dieses Jahr waren in ganz Deutschland gut 8000 Orte beteiligt. Bayernweit standen 850, in München 37 Programmpunkte auf der Liste. Das klingt nach nicht allzu viel in einer großen Stadt, aber dazu zählen nicht nur einzelne Objekte, wie etwa die versteckt zwischen Bäumen gelegene Anastasia-Kapelle im Waldfriedhof, die man besuchen konnte. Sondern auch Rundgänge oder Touren zu gleich mehreren Zielen etwa entlang der Donnersbergerstraße mit ihren Wirtschaften und Läden oder auch Radtouren zu ehrwürdigen Linden und Eichen, die genau wie Häuser unter Denkmalschutz stehen. Das mag zwar nicht ganz zum diesjährigen Motto "Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur" passen, aber sensibilisiert für Werte hat die Tour bestimmt. Einmal hinter die Fassade der prächtigen Villen am Rand der Theresienwiese schauen zu dürfen, das wollten am Sonntag derart viele Interessierte, dass es schwierig wurde, den Erläuterungen der Stadtviertelführer von der Geschichts-Werkstatt Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt zu folgen. Enttäuschend aber war vor allem, dass die Türen zu den von Emanuel von Seidl gebauten prächtigen Häusern verschlossen blieben.

Detailansicht öffnen Für Besucher geöffnet hatte das Schloss Suresnes auf dem Gelände der Katholischen Akademie. (Foto: Catherina Hess)

Da war etwas von der in Bonn sitzenden, für die Koordination verantwortlichen Deutschen Stiftung Denkmalschutz versprochen worden, was sich anscheinend nicht mit den jetzigen Besitzern ermöglichen lässt. So stand man also sehnsüchtig vor den Haustüren, hörte Vortragsfetzen vom lebenslustigen Charakter des zum Ritter geadelten Architekten, der erst mit 60 Jahren heiratete, den Muschelsaal im Augustinerbräu und vieles mehr in München entworfen hat. Dabei wanderten die Augen die Hauswände entlang und konnten etwa aus Stein geformten vierblättrigen Klee, drollige Engelsfiguren und ein sitzendes Einhorn entdecken. Und das war es dann durchaus wert, im Regen zu stehen. Denn hätte man das alles sonst im Alltag im Vorbeilaufen entdeckt? Wahrscheinlich nicht. Das Wort "Denkmal" wörtlich nehmen, also über Gesehenes nachdenken, ist vielleicht eine der wichtigsten Aufgaben, die diese Veranstaltung stellt.

Detailansicht öffnen Die Tore zu den von Emanuel von Seidl erbauten Villen an der Theresienwiese blieben verschlossen. (Foto: Beate Bidjanbeg/Stiftung Denkmalschutz)

Eingelassen wurde man an vielen Adressen aber dann doch. So war es möglich, über die Katholische Akademie Bayern in der Mandlstraße in das Schloss Suresnes zu gelangen. Der ehemalige Adelssitz wurde nach französischem Vorbild in den Jahren 1717/18 gebaut. In einer Zeit, als München kaum 30 000 Einwohner hatte und Schwabing noch ein Dorf war. Heute kann man das Schloss für Veranstaltungen mieten. In den oberen Zimmern übernachten Gäste der Akademie. Der Andrang, vom Keller über die Guardini-Bibliothek bis hoch in die Dachzimmer auch im angrenzenden Viereck-Hof zu schauen, war enorm. Vielleicht weil es draußen so nass war. Mit triefenden Schuhen ging es über Teppiche und kunstvoll verlegtes Eichenparkett. Dabei fühlte sich nicht jeder Besucher wohl.