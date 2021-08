Von Barbara Hordych

Tags rumhängen, nachts jagen - was wie die ideale Stellenbeschreibung für alle Partyschwärmer klingt, ist bei dem einzigen fliegenden Säugetier Methode: Die heimische Fledermaus lebt tagsüber versteckt in Baumhöhlen, alten Gemäuern, unter Dachfirsten oder in Kirchtürmen. Daher rührt wohl das ehemals unheimliche Image der fliegenden Säugetiere, das sich inzwischen längst gewandelt hat. Heute gelten Fledermäuse zu Recht als schützenswerte Tiere. Anlässlich der 25. Europäischen Fledermausnacht am 28. August lädt der Landesbund für Vogelschutz mit Führungen zur "Batnight" im Englischen Garten ein, um mehr über die faszinierende Welt der Fledermäuse zu erfahren.

Über die nachtaktiven Tiere, die mithilfe von Flughäuten zwischen den Fingern fliegen und dank Ultraschall selbst nachts nie die Orientierung verlieren, gibt es tatsächlich viel Interessantes zu erzählen. Um ihre nächtliche Jagd hautnah erleben zu können, werden ihre Rufe durch Bat-Detektoren hörbar gemacht. Durch die unterschiedlichen Ultraschalllaute können die verschiedenen in München vorkommenden Fledermausarten, wie beispielsweise der Große Abendsegler, die Zwerg- oder die Wasserfledermaus, identifiziert werden. Obwohl Fledermäuse mittlerweile in weiten Teilen der Bevölkerung große Sympathien genießen, sind immer noch alle 25 bayerischen Fledermausarten gefährdet, 14 Arten stehen auf der Roten Liste.

Fledermausführung, Sa., 28. Aug., Treff 19.15 Uhr an der Bushaltestelle Chinesischer Turm, nur mit Anmeldung unter: info@lbv-muenchen.de