Der Titel des hochgelobten, unlängst beim Münchner Enja & Yellowbird-Label erschienenen Albums "Structures & Beauty" bringt auf den Punkt, was das Kölner Fuchsthone Orchestra auszeichnet: Wie mit Zauberhändchen verwandelt die 20-köpfige Großformation komplexe Kompositionen, die orchestralen Jazz, Klassik, Avantgarde, Rock und pointiert eingesetzte Elektronik miteinander verwirbeln und deren Klänge sich sogar zeitkritisch an aktuellen gesellschaftlichen Problemen reiben und abarbeiten, in unmittelbar zu genießende, schwelgende Klangschönheit. Wobei der enormen Erfahrung aller Musiker sicher eine entscheidende Rolle zukommt. Etliche Cracks der Kölner Szene wie Sängerin Filippa Gojo, Pianistin Laia Genc, Saxofonistin Kira Linn, Trompeter Jan Schneider oder Schlagzeuger Jens Düppe tummeln sich hinter den Bandstands. Und die Bandleaderinnen und Komponistinnen Christina Fuchs und Caroline Thon fusionieren hier mehr oder weniger ihre früheren Großformationen. Eigentlich ein Unterfahrt-Pflichttermin also am Mittwoch, 20. September.

Fuchsthone Orchestra, Mi., 20. Sept., 20.30 Uhr, Unterfahrt, Einsteinstr. 42, www.unterfahrt.de