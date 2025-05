Der Fund eines Verletzten auf dem Frühlingsfest gibt der Polizei Rätsel auf. Der 27-jährige Münchner war am Samstag gegen 23.30 Uhr in der Nähe des Haupteingangs zur Theresienwiese von Passanten bewusstlos am Boden liegend entdeckt worden. Sie machten Polizeibeamte auf den Mann aufmerksam.