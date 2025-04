Traditionell erwacht die Theresienwiese jedes Jahr mit dem Münchner Frühlingsfest aus dem Winterschlaf. „Die kleine Schwester der Wiesn“ startet am 25. April mit einem Eröffnungsumzug. Um 16 Uhr ist offizieller Anstich in der Festhalle Bayernland. Der Hippodrom ist das zweite große Festzelt auf dem Gelände. Insgesamt sind mehr als 100 Schausteller mit zahlreichen Buden und Fahrgeschäften vor Ort.

Abends sorgen Musiker wie Mickie Krause am 28. April und die Esteriore Brothers am 5. Mai für Stimmung. Schnäppchenjäger schauen auf dem BRK-Flohmarkt vorbei. Schon ab 7 Uhr erkunden dort am 26. April die ersten Besucher den größten Flohmarkt Bayerns. Für Fans der Technik veranstaltet der Automobil-Club München am Tag darauf ein Oldtimer-Treffen. Besonders viele Trachten kann man am 4. Mai zum Tag des Brauchtums bestaunen. Zu diesem Anlass zieht das Münchner Kindl zusammen mit bayerischen Trachtenvereinen auf das Festgelände (24. April bis 11. Mai, Montag bis Freitag 11–23 Uhr, Wochenende 10–23.30 Uhr).

Karussells, Überraschendes, Nützliches: Auf dem Mariahilfplatz findet die traditionelle Auer Dult statt. (Foto: Catherina Hess)

Mit der Auer Maidult startet am 26. April eines der ältesten Volksfeste der Stadt in die Saison. Seit mehr als 120 Jahren findet die Dult dreimal jährlich auf dem Mariahilfplatz statt. Ihre Besonderheit: Außer kleinen Fahrgeschäften und Biergärten gibt es mehr als 250 Verkaufsstände mit regionalen Lebensmitteln, Antiquitäten und Haushaltswaren. Am Dienstag ist Familientag mit ermäßigten Preisen, Kasperltheater und Dosenwerfen (26. April bis 4. Mai, 10 bis 20 Uhr).

Auch im Münchner Umland gibt es im Frühling traditionelle Volksfeste. Den Auftakt macht das Brucker Volksfest mit dem Anstich des ersten Fasses durch den Fürstenfeldbrucker Oberbürgermeister Christian Götz. Am nächsten Tag geht es weiter mit einem Standkonzert vor dem Alten Rathaus und dem sich anschließenden Festumzug, der durch die Innenstadt zieht und am Volksfestplatz endet (24. April bis 4. Mai).

Der große Festzug zieht durch die Innenstadt von Fürstenfeld Bruck. (Foto: Leonhard Simon)

In Wasserburg wird ein besonders abwechslungsreiches Programm geboten. Nach dem großen Eröffnungsfestzug des Frühlingsfests wird an 13 Tagen gefeiert – mit allem, was dazugehört: Fahrgeschäfte, Festzelte und Livemusik. Höhepunkte sind das Preis-Schafkopfen am ersten Samstag (31. Mai) sowie gleich zwei Highlights am Dienstag: der Auftritt des Kabarettisten Roland Hefter und eine Fashion-Show (28. Mai bis 9. Juni).

Das Frühlingsfest Holzkirchen steht ganz im Zeichen der traditionellen bayerischen Volksfestkultur. Besucher können sich am Herdergarten mitten in Holzkirchen auf ein Fest freuen, dass einiges zu bieten hat: Der erste Tag startet direkt mit einem Festeinzug mit traditionellem Pferdebräuwagen, und am Donnerstag folgt ein Box-Vergleichskampf zwischen zwei lokalen Boxclubs im Bierzelt (28. Mai bis 2. Juni).

Auch in Erding feiert man in den Frühling hinein. Ob Riesenrad, Kinderkarussell oder Stände mit Schokofrüchten: Hier dürfte für jeden etwas dabei sein. In der Mitte des Volksfestplatzes gibt es einen großen Biergarten mit Livemusik, zum Vatertag gibt es ein Weißwurst-Frühschoppen (23. Mai bis 1. Juni).

Das imposante Riesenrad am Erdinger Volksfestplatz. (Foto: Renate Schmidt)

Zeitgleich feiert auch Trudering seine 52. Festwoche. Auf dem Festplatz an der Wasserburger Landstraße beginnt das Programm mit der Showband Eslarner. Insgesamt ist ein buntes Programm geboten, bei dem unter anderem politische Veranstaltungen wie eine Festrede des Bundesvorsitzenden Felix Banaszak (Bündnis 90/Die Grünen) auf die Besucher wartet (23. Mai bis 1. Juni). Zum Ausklang des Frühlings trifft man sich in Grafing beim Grandauer Volksfest zur Internationalen-Grenzland-Meisterschaft im „Stoahem“ am Vatertag oder einem Bayerischen Abend am ersten Montag (23. Mai bis 2. Juni).