Vom 17. April bis 10. Mai 2026 findet das Frühlingsfest auf der Theresienwiese in München statt – und läuft damit zum 60-jährigen Bestehen ausnahmsweise drei statt zwei Wochen. Es gibt Festzelte, Familiennachmittage und mehr als 100 Schausteller mit Buden und Fahrgeschäften warten auf Gäste. Zudem sind im Rahmenprogramm unter anderem wieder ein Flohmarkt, ein Oldtimer-Corso und ein Feuerwerk angekündigt. Passend zum Jubiläum gibt es darüber hinaus Aktionen wie „60 Minuten – 60 Cent“: Von 10 bis 11 Uhr können Besucherinnen und Besucher dabei am ersten Sonntag für nur 60 Cent eine Stunde lang Karussell fahren, auch an den Ständen und Schießbuden gibt es spezielle Angebote zu diesem Preis.

Traditionell beginnt das Frühlingsfest am Freitag, 17. April, mit einem Eröffnungsumzug um 14.15 Uhr – auf der Theresienhöhe setzt sich dann der Zug der Brauereigespanne und Musikkapellen in Richtung Festgelände in Bewegung. Auf der Theresienhöhe, zwischen Alter Kongresshalle und Verkehrsmuseum, gibt es einen Freibierausschank. Um 15.15 Uhr wird ein Standkonzert am Eingang zur Theresienwiese gespielt. Der offizielle Anstich im Hippodrom findet um 16 Uhr statt.

Anfahrt: Wo findet das Frühlingsfest statt?

Wie beim Oktoberfest stehen die Bierzelte und Fahrgeschäfte auf der Theresienwiese, zu erreichen mit der U4/U5, die an der gleichnamigen Haltestelle hält, oder mit den S-Bahnen von der Hackerbrücke aus. Wer mit der U3/U6 anreist, steigt am Goetheplatz oder an der Poccistraße aus. Alternativ gehen die Besucher ein Stück von der Bushaltestelle Poccistraße, die von der Linie 62 angefahren wird, oder von der Theresienhöhe, erreichbar mit der Linie 134. Mit der Buslinie 68 fahren Gäste bis zum Georg-Hirth-Platz, von dort aus sind es wenige Minuten zur Festwiese.

Was kostet die Mass Bier auf dem Frühlingsfest?

Auf dem Frühlingsfest gibt es neben vielen Fahrgeschäften auch zwei Bierzelte sowie einen Weißbiergarten. Niklas Treppner/dpa

Die Bierpreise für dieses Jubiläumsjahr sind auf der „kleinen Wiesn“ in den beiden großen Zelten dieselben wie im Vorjahr:

Festhalle Bayernland: 13,50 Euro

Hippodrom: 14,50 Euro

Münchner Weißbiergarten: 13,40 Euro

Welche Zelte stehen auf dem Frühlingsfest?

Auf der Theresienwiese stehen zwei große Festzelte: die Festhalle Bayernland von Wirtsfamilie Schöniger und das Hippodrom von Familie Krätz. Daneben gibt es einen Weißbiergarten. Die Zelte sind unter der Woche von 11 bis 23 Uhr geöffnet, am Wochenende sowie am Feiertag, 1. Mai, geht es bereits um 10 Uhr los, freitags und samstags ist zudem eine Stunde länger geöffnet. Bis 22.30 Uhr werden Getränke ausgeschenkt.

Beide Zelte haben ein breites Musikprogramm im Angebot. In der Festhalle Bayernland spielen bis in den Nachmittag hinein unter anderem die Holledauer Hopfareisser, Dingl-Dangl, die Münchner Oktoberfest-Musikanten sowie weitere Blasmusik-Kapellen. Am Abend stehen Künstler wie die Cagey Strings, Ois Easy, Ohlala und Wolfsegger auf der Bühne. Mickie Krause tritt am Montag, 4. Mai, auf.

Das sind die weiteren Bands in der Festhalle Bayernland:

Sechzger Musikanten

Kzwoa

Blechblos’n

De scho wieda

Bayern-Musikanten

Zruck zu Dir

da Waitler

Mountain Crew

Stoapfälzer Spitzbuam

Oberlinger-Musikanten

Oktoberfestkapelle

Blechzipfl

Königlich Bayerisches Vollgas-Orchester

Volxxbeat

Frontal

Joe Williams Band

Diese Bands spielen im Hippodrom:

Simmisamma

Bergluft

Obersteirer Fire

Voigams

Gigolos

Rahmenprogramm zum Frühlingsfest

Neben Zelten, Schaustellern und Fahrgeschäften gibt es einige parallele Veranstaltungen zum Frühlingsfest. Am ersten Samstag findet etwa der Riesenflohmarkt statt, am zweiten Festsonntag rollen Münchens Oldtimer über die Theresienwiese. Ein Überblick:

17. April, von 15.30 Uhr an: Eröffnungsböllern mit Einzug über den Festplatz, um 16 Uhr Anstich im Hippodrom

Eröffnungsböllern mit Einzug über den Festplatz, um 16 Uhr Anstich im Hippodrom 18. April, von 7 Uhr an: BRK-Flohmarkt auf der Theresienwiese

BRK-Flohmarkt auf der Theresienwiese 19. April, 10 bis 11 Uhr: „60 Minuten - 60 Cent“, an jedem Stand gibt es Angebot für 60 Cent

„60 Minuten - 60 Cent“, an jedem Stand gibt es Angebot für 60 Cent 21. April, 12 bis 19 Uhr: Bummeltag mit ermäßigten Preisen und Kinderschminken

Bummeltag mit ermäßigten Preisen und Kinderschminken 22. April, 11 bis 11.55 Uhr: Weißwurst-Frühstück, 1000 Mal eine Breze und zwei Weißwürste für zwei Euro

Weißwurst-Frühstück, 1000 Mal eine Breze und zwei Weißwürste für zwei Euro 23. April, von 10 Uhr an: Schaustellergottesdienst

Schaustellergottesdienst 24. April, 22 Uhr: Feuerwerk

Feuerwerk 26. April, von 9 Uhr an: Oldtimer-Treffen des ACM

Oldtimer-Treffen des ACM 26. April: Rosa Sonntag im Hippodrom

Rosa Sonntag im Hippodrom 27. April und 4. Mai: „Her mit der D-Mark“, bezahlen mit D-Mark möglich (2 D-Mark = 1 Euro)

„Her mit der D-Mark“, bezahlen mit D-Mark möglich (2 D-Mark = 1 Euro) 28. April und 5. Mai, jeweils 12 bis 19 Uhr: Familientag

Familientag 2. Mai, 22 Uhr: Feuerwerk

Feuerwerk 3. Mai, von 11 Uhr an: Tag des Brauchtums

Tag des Brauchtums 8. Mai, 22 Uhr: Musikfeuerwerk

Musikfeuerwerk 10. Mai, 10.30 Uhr: Handwerker-Frühling mit Umzug von 500 Schäffler- und Handwerkergruppen

Warum läuft das Frühlingsfest dieses Jahr drei Wochen?

Die Schausteller hatten in den vergangenen Jahren immer mal wieder eine Verlängerung des Frühlingsfests um eine Woche gefordert. Der Grund: Unter anderem durch die Corona-Pandemie sei es in den vergangenen Jahren zu Umsatzeinbußen gekommen. Dass die Verlängerung nun kommt, hat allerdings einen anderen Grund. Der Stadtrat will damit das 60-jährige Bestehen des Volksfests feiern, das erstmals 1965 stattfand. Ein Beschluss dazu fand bereits im vergangenen Jahr eine breite Mehrheit über alle Fraktionen hinweg. Laut dem zuständigen Referat für Arbeit und Wirtschaft soll es aber bei dieser einmaligen Ausnahme bleiben. Das Frühlingsfest dürfte damit 2027 wieder wie gewohnt nur zwei Wochen dauern.

Welche Fahrgeschäfte gibt es auf dem Frühlingsfest?

Gleich an drei Nachmittagen gelten dieses Jahr ermäßigte Preise für Fahrgeschäfte wie das Kettenkarussell. Florian Peljak

Neben dem 50 Meter hohen Riesenrad mit Ausblick über München und die Theresienwiese warten auch Autoscooter oder Geisterbahnen auf ihre Fahrgäste. Für Kinder gibt es entsprechend kleinere Kinderkarussells. An den Dienstagen sind je ein Bummeltag und zwei Familiennachmittage geplant – in dieser Zeit gelten vergünstigte Preise.

Diese Fahrgeschäfte sind wieder dabei:

Nostalgie-Geisterbahn

Münchner Rutsch’n

Musik-Express

Kettenflieger – Wellenflieger

Willenborg Oktoberfest Riesenrad

Top Spin No. 1

Parkour

Break Dance

Wilde Maus

Pirateninsel

Autoscooter

Dschungel-Reise

Jumbo-Flug

Kinder Autoscooter

Kinderkarusselle

Nach langer Zeit wieder dabei sind: