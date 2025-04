Die Fläche, auf der in zwei Tagen Autoscooter rollen werden, steht an diesem Mittwoch unter Wasser. Nicht nur hier wird geschrubbt und poliert. Mehr als 100 Schaustellerfamilien bereiten ihre Fahrgeschäfte vor. Denn an diesem Freitag startet in München die Volksfestsaison mit dem Frühlingsfest. Um das Ende der Durststrecke zu zelebrieren, wie Wiesn-Stadträtin Anja Berger die Wintermonate beschreibt, hat die Veranstaltungsgesellschaft der Münchner Schausteller zu einer Pressekonferenz geladen. Das Zelt des Münchner Weißbiergartens ist schon einige Minuten vor Beginn gut gefüllt, fast alle Bierbänke sind belegt.