Traditionell beginnt das Frühlingsfest mit einem Eröffnungsumzug um 14 Uhr – hier setzen sich der Zug der Brauereigespanne und Musikkapellen in Richtung Festgelände in Bewegung. Den Freibierausschank gibt es an der Theresienhöhe, zwischen Alter Kongresshalle und Verkehrsmuseum. Der offizielle Anstich im Festzelt Bayernland findet um 16 Uhr statt. Danach kann das bunte Treiben auf der "kleinen Wiesn" beginnen.

Die wichtigsten Informationen zum Frühlingsfest im Überblick:

Anfahrt: Wo findet das Frühlingsfest statt?

Wie beim Oktoberfest stehen die Bierzelte und Fahrgeschäfte auf der Theresienwiese, zu erreichen mit der U4/U5 an der gleichnamigen Haltestelle oder mit den S-Bahnen an der Hackerbrücke. Wer mit der U3/U6 anreist, steigt am Goetheplatz oder an der Poccistraße aus. Alternativ gehen die Besucher ein Stück von der Bushaltestelle Poccistraße, die die Linie 62 anfährt, oder von der Theresienhöhe, die die Linie 134 anfährt. Mit der Linie 68 fahren Gäste bis zum Georg-Hirth-Platz, von dort aus sind es wenige Minuten zur Festwiese.

Welche Zelte stehen auf dem Frühlingsfest?

Auf der Theresienwiese stehen zwei große Festzelte: die Festhalle Bayernland von Schöniger und das Hippodrom von Krätz. Auch den Weißbiergarten gibt es. Die Zelte sind von 11 bis 23 Uhr geöffnet, bis 22.30 Uhr werden Getränke ausgeschenkt.

Was kostet die Mass Bier auf dem Frühlingsfest?

Die Bierpreise für dieses Jahr stehen noch nicht fest. Das waren die Preise im Jahr 2024:

Festhalle Bayernland: 12,80 Euro (Augustiner und Augustiner alkoholfrei)

(Augustiner und Augustiner alkoholfrei) Hippodrom: 13,80 Euro (Spaten)

Beide Zelte haben ein breites Musik-Programm im Angebot. In der Festhalle Bayernland spielen bis in den Nachmittag hinein unter anderem Dingl-Dangl, die Oberlinger Musikanten, die Holledauer-Musikanten, Wolfgang Grünbauer sowie weitere Blasmusik-Kapellen. Am Abend stehen unter anderem die Cagey Strings, Ois Easy, Manyana und Wolfsegger auf der Bühne. Mickie Krause spielt am Abend des 28. April. Am 5. Mai dann die Esteriore Brothers.

(Foto: Stephan Rumpf)

Das sind die weiteren Bands in der Festhalle Bayernland:

Partyrocknroller

Blechblos'n

Zurück zu Dir!

Ohlala

Frontal

Joe Williams Band

Bayern-Musikanten

Sechzger Musikanten

Diese Bands spielen im Hippodrom:

Simmisamma

Bergluft

Host mi

Gigolos

Darf auf dem Fest gekifft werden?

Nein. In Bayern wurde beschlossen, das Kiffen auf Volksfesten komplett zu verbieten. Dieses Verbot gilt für das gesamte Gelände. Volksfeste werden hauptsächlich von Familien besucht – der Konsum von Cannabis sei allein schon wegen der Kinder und Jugendlichen, die sich tagsüber dort aufhalten, unangebracht.

Rahmenprogramm zum Frühlingsfest

Neben Zelten, Schaustellern und Fahrgeschäften gibt es einige parallele Veranstaltungen zum Frühlingsfest. Am ersten Festsonntag beispielsweise rollen Münchens Oldtimer über die Theresienwiese. Ein Überblick:

25. April, 15 Uhr: Festlicher Einzug mit Anstich um 16 Uhr in der Festhalle Bayernland

Festlicher Einzug mit Anstich um 16 Uhr in der Festhalle Bayernland 26. April, ab 7 Uhr: BRK-Flohmarkt

BRK-Flohmarkt 27. April, ab 9 Uhr: Oldtimer-Treffen des ACM

Oldtimer-Treffen des ACM 30. April, ab 10 Uhr: Schaustellergottesdienst

Schaustellergottesdienst 2. Mai, 22 Uhr: Feuerwerk

Feuerwerk 4. Mai, ab 11 Uhr: Tag des Brauchtums

Tag des Brauchtums 6. Mai, ab 12 Uhr: Familiennachmittag

Familiennachmittag 9. Mai, 22 Uhr: Musikfeuerwerk

Wird das Frühlingsfest verlängert?

Wegen finanzieller Einbußen während der Corona-Pandemie forderten die Schausteller bereits in der Vergangenheit eine Verlängerung des Frühlingsfestes um eine Woche. Der Widerstand war jedoch groß, da auch Anwohner umliegender Stadtviertel kritisch reagierten. Der ehemalige Münchner Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner (CSU) unterstützte hingegen den Antrag der Schausteller. Trotz der Argumente für Vorteile in Gastronomie und Einzelhandel lehnte der Stadtrat die Extra-Woche bislang ab. Deshalb wird das Frühlingsfest auch in diesem Jahr nach zwei Wochen enden.

Für das kommende Jahr sieht es wiederum anders aus. Denn 2026 feiert das Frühlingsfest sein sechzigstes Bestehen. Im Stadtrat gibt es eine fraktionsübergreifende Mehrheit, das Fest zu verlängern. Das Frühlingsfest würde dann vom 17.4.2026 bis zum 10.5.2026 stattfinden. Ein finaler Beschluss steht allerdings derzeit noch.

Welche Fahrgeschäfte gibt es auf dem Frühlingsfest?

(Foto: Stephan Rumpf)

Neben dem 50 Meter hohen Riesenrad, mit Ausblick über München und die Theresienwiese, warten auch Autoscooter oder Geisterbahnen auf ihre Fahrgäste. Für Kinder gibt es entsprechend kleinere Kinderkarussells. An den Dienstagen sind Familiennachmittage geplant – in dieser Zeit werden die Preise vergünstigt.

Diese Fahrgeschäfte sind wieder dabei: