Von Michael Schnippert

Bier, Blasmusik, Dirndl und Lederhosen: In München beginnt am 21. April das Frühlingsfest, sozusagen die kleine Schwester der Wiesn. Es ist die 57. Ausgabe des Volksfests.

Wann ist das Frühlingsfest in München 2023?

Am 21. April um 16 Uhr sticht Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner (CSU) das erste Fass an. Die erste Mass bekommen Ministerpräsident Markus Söder und die Wiesn-Stadträtin Anja Berger. Das Frühlingsfest dauert bis zum 7. Mai.

Anfahrt: Wo findet das Volksfest statt?

Wie beim Oktoberfest stehen die Bierzelte und Fahrgeschäfte auf der Theresienwiese, zu erreichen mit der U4/U5 an der gleichnamigen Haltestelle oder mit den S-Bahnen an der Hackerbrücke. Wer mit der U3/U6 anreist, steigt an der Goethestraße aus. Alternativ gehen die Besucher ein Stück von der Bushaltestelle Poccistraße, die die Linie 62 anfährt, oder von der Theresienhöhe, die die Linie 134 anfährt. Mit der Linie 68 fahren Gäste bis zum Georg-Hirth-Platz, von dort aus sind es wenige Minuten zur Festwiese.

Welche Zelte stehen auf dem Frühlingsfest?

Auf der Theresienwiese stehen zwei große Festzelte: Die Festhalle Bayernland von Schöniger und das Hippodrom von Krätz. Die Zelte sind von 11 bis 23 Uhr geöffnet, Getränke werden bis 22.30 Uhr ausgeschenkt.

Beide Zelte haben ein breites Musik-Programm im Angebot. In der Festhalle Bayernland geht die musikalische Begleitung um 11 Uhr los, im Hippodrom um 12 Uhr. Die Festhalle hat am 24. April einen Stargast auf der Bühne: Schlagersänger DJ Ötzi wird von 18 Uhr an für Stimmung sorgen.

Das sind die weiteren Bands in der Festhalle Bayernland:

Eslarner

Münchner G'schichten

Cagey Strings

Blechblos'n

Wolfsegger

Gigi Pfundmair und Wolfgang Grünbauer

Dingl-Dangl

Manyana

Frontal

Königlich Bayrisches Vollgas Orchester

Diese Bands spielen im Hippodrom:

Högl Fun Band

Simmisamma

Jo & Flo

Gregor Glanz

Bergluft

Larissa & Klauzs

Sau Guad

Ois Easy

Wie viel kostet eine Mass Bier?

Es ist wohl eine der wichtigsten Frage für alle Besucher des Frühlingsfests: Wie viel Geld muss ich für das Bier einplanen?

Festhalle Bayernland: 12,40 Euro (Augustiner)

(Augustiner) Hippodrom: noch nicht bekannt, eine Anfrage beim Hippodrom blieb unbeantwortet. (Spaten)

Rahmenprogramm zum Frühlingsfest

Neben Zelten, Schaustellern und Fahrgeschäften gibt es einige parallele Veranstaltungen zum Frühlingsfest. Der BRK-Flohmarkt zieht jedes Jahr Tausende Menschen an. Auch der Tag des Brauchtums wird gefeiert. Ein Überblick:

21. April, 16 Uhr: Festlicher Einzug mit Anstich um 16 Uhr in der Festhalle Bayernland und im Hippodrom

Festlicher Einzug mit Anstich um 16 Uhr in der Festhalle Bayernland und im Hippodrom 22. April, ab 7 Uhr: BRK-Flohmarkt

BRK-Flohmarkt 23. April: Oldtimer-Treffen des ACM

Oldtimer-Treffen des ACM 30. April, ab 11 Uhr: Tag des Brauchtums

Tag des Brauchtums 7. Mai, ab 11 Uhr: American-Bavarian-Day und Oldtimer-Treffen

Welche Fahrgeschäfte sind vor Ort?

Gut 30 Fahrgeschäfte für Erwachsene und Kinder stehen auf der Theresienwiese. Ein Überblick, worauf sich die Besucher unter anderem freuen können: