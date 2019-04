Nostalgiker vermissen bereits das leise Gurgeln der Heizung. Die langen Fernsehabende im Kerzenschein. Handschuhe und Wollsocken. Keine Sorge, das kommt bald wieder - bis dahin können die Münchner weiterhin die Vorboten einer Saison genießen, die gemeinhin mit langen Biergartenabenden, beißenden Grillrauchschwaden an der Isar und kontinuierlich ansteigendem Sonnenschutzfaktor oder ersatzweise einem heftigen Sonnenbrand endet. Dank eines Volksbegehrens gibt es auch wieder Bienen, und was nach den Weihnachtstagen noch an Federvieh übrig ist, bevölkert nun fröhlich die aufblühenden Grünflächen, im Botanischen Garten in Nymphenburg etwa.

Freunde der Germanistik zitieren beim Anblick dieser lebensbejahenden Jahreszeit gerne aus dem Osterspaziergang in Goethes Faust - auch wenn natürlich Strom und Bäche schon lange nicht mehr vom Eise befreit werden müssen, weil die Winter schlicht zu warm sind für derartige physikalische Phänomene. Übermütig sollte man trotzdem nicht werden mit der Wassertemperatur - die Isar hat aktuell ein bisschen über neun Grad, was wohl selbst für Freunde eines Flussbades ein wenig zu kühl wäre. Von Dominik Hutter