Abendstimmung auf Landebahn-Relikten

Kitschig rot versinkt die Sonne im Westen, irgendwo hinter Pasing, die Stadt liegt im Abendlicht: Der Rodelhügel des Riemer Parks, aufgeschüttet aus Relikten der früheren Flughafen-Landebahn, ist ein guter Platz, geradezu ein Geheimtipp, um abends die letzten Strahlen zu genießen. Dass dort oben oft ein leichter Wind weht, ist eher angenehm, denn der Anstieg über die Treppe oder den Trampelpfad war ein wenig schweißtreibend. Wer nachmittags schon Zeit hat, kann sein Gesicht aber auch auf der anderen Seite des Parks bräunen - in den geschützt in die Landschaft eingebetteten stillen Senkgärten, wo eine Mauer die Wärme des Tages speichert und wieder abgibt. Diese kleinen Oasen sind 2005 für die Bundesgartenschau entstanden. Sonne satt gibt es auch rund um den zehn Hektar großen See in dem vom Pariser Landschaftsarchitekten Gilles Vexlard geometrisch gestalteten Park. An seinen weiten Ufern stehen so wenig Bäume, dass die Bürger in heißen Sommern nur eines fordern: mehr Schatten. Von Renate Winkler-Schlang