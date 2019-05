31. Mai 2019, 21:54 Uhr Fröttmaning Schafswolle und Schäfergeschichten

Das Schäferleben kennenlernen können Klein und Groß bei der Aktion "Auf zu neuen Schafen!". Teilnehmer der Veranstaltung des Vereins "Pädagogische Aktion/Spielkultur" machen gemeinsam ein Lagerfeuer, backen Brot, stellen Frischkäse her oder filzen kleine Kunstwerke aus Schafswolle. Immer mit dabei sind drei Lämmchen. Fall es regnet, gibt es in einer gemütlichen Jurte Schäfergeschichten zu hören. Denn die Arbeit eines Schäfers umfasst noch viel mehr, als das Betreuen einer Schafherde. Ein kostenfreies Familienprogramm findet an diesem Samstag, 1. Juni, und Sonntag, 2. Juni, 14 bis 18 Uhr, am Fröttmaninger Berg neben der Heilig-Kreuz-Kirche, Kurt-Landauer-Weg 8, statt. Eine Anmeldung hierfür ist nicht nötig. Weitere Programmpunkte und Informationen gibt es unter www.spielkultur.de.