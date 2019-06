27. Juni 2019, 22:01 Uhr Fröttmaning Kleinod mit Geschichte

Die Heilig-Kreuz-Kirche ist eine der ältesten Kirchen, wenn nicht sogar das älteste Gotteshaus im Münchner Stadtgebiet und die einzige Kirche in Deutschland, in der Fresken direkt auf Ziegel gemalt sind. Bei einer Führung der Volkshochschule an diesem Freitag, 28. Juni, werden die Geschichte, die Kunstschätze und der Kampf um den Erhalt der Kirche, die durch den Bau der Autobahn bedroht war, thematisiert. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Friedhof an der Kirche, Kurt-Landauer-Weg 8. Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro. Eine Anmeldung ist an Telefon 4 80 06 68 68 oder www.mvhs.de (Veranstaltungsnummer I 12 26 65) erwünscht. Restkarten gibt es vor Ort, die Teilnahme mit der MVHS-Card ist möglich.