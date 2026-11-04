Es sind Namen, die früheren Generationen in Deutschland vertraut waren. Erst hämmerte sie die Nazi-Propaganda in die Köpfe der Menschen, dann krochen sie nicht mehr aus den Hirnen der kriegsversehrten, in russischer Gefangenschaft oft psychisch wie physisch zerstörten Heimkehrer. Namen, die mit dem Sterben der Kriegsgeneration hierzulande verblasst, vergessen waren. Namen, die, seit Putin seinen Angriffskrieg auf die Ukraine führt, wie Geister aus der Vergangenheit auftauchen: Charkiw, Donbass und viele mehr.