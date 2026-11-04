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Pinakothek der ModerneWie der Künstler Fritz Winter Krieg und Diktatur überlebte

Lesezeit: 4 Min.

Leuchtend und vielschichtig: Fritz Winter malte das Bild „Metamorphose“ 1944 während seines Genesungsurlaubs parallel zu der Werkgruppe „Triebkräfte der Erde“.
Leuchtend und vielschichtig: Fritz Winter malte das Bild „Metamorphose“ 1944 während seines Genesungsurlaubs parallel zu der Werkgruppe „Triebkräfte der Erde“.
Foto: privat / VG Bild-Kunst, Bonn 2026

Die Ausstellung „Die Nacht berührt die Erde“  erzählt vom Überleben des Meisters der Abstraktion Fritz Winter – und vom Glück des Neuanfangs.

Von Evelyn Vogel

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Es sind Namen, die früheren Generationen in Deutschland vertraut waren. Erst hämmerte sie die Nazi-Propaganda in die Köpfe der Menschen, dann krochen sie nicht mehr aus den Hirnen der kriegsversehrten, in russischer Gefangenschaft oft psychisch wie physisch zerstörten Heimkehrer. Namen, die mit dem Sterben der Kriegsgeneration hierzulande verblasst, vergessen waren. Namen, die, seit Putin seinen Angriffskrieg auf die Ukraine führt, wie Geister aus der Vergangenheit auftauchen: Charkiw, Donbass und viele mehr.

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