Von Philipp Crone

Es ist ein sehr passendes Bild, das am Mittwochmittag in der Herz-Jesu-Kirche im Münchner Stadtteil Neuhausen aufgestellt ist: Fritz Wepper lächelt plakatgroß und in Schwarz-Weiß in die noch leere Kirche, in der gleich die Trauergäste Platz nehmen werden. Ein verschmitztes Lächeln, als ob er gleich einen Spruch bringen würde. Und damit passt das Foto wunderbar zu dem, was die Trauergäste auf dem Weg zur Gedenkfeier gleich über den Schauspieler sagen werden. An einem Tag, der sonnig wird, als die Musik drinnen erklingt, der traurig ist, weil hier viele einen geliebten Menschen zu Grabe tragen müssen, der aber auch traurig ist, weil offenbar noch andere Emotionen als Trauer zutage treten. Das wird klar, als Barbara Engel, die Ex-Frau von Bernd Herzsprung, einem der besten Freunde des Verstorbenen, nicht in die Kirche gelassen wird, obwohl sie beteuert, eingeladen zu sein.