Die verlassene Villa des Münchner Malerfürsten Gabriel von Max am Starnberger See. Einer der "Lost Places" die in der jüngeren Vergangenheit zum Ziel des Schreckenstourismus wurden.

Von Barbara Hordych

Seit vor eineinhalb Jahren Fritz Fenzls Buch "Das Buch der unheimlichen Orte in Bayern. Mystische Plätze und ihre Geschichten" (Verlag J. Berg) erschien, entwickelte es sich mit fünf Auflagen zu seinem persönlichen Bestseller. Und das will etwas heißen bei einem Autor von über sechzig Büchern. Fenzl ist Turmschreiber, erhielt den Bayerischen Poetentaler, leitete knapp zehn Jahre das Literaturarchiv Monacensia. Aber auch und recht eigentlich ist der 70-Jährige promovierte Germanist und Theologe von ganzem Herzen Vermittler: Für Deutsch und katholische Religion am Gymnasium sowie als Experte für kultige Kraft-Orte, so genannte "magische Orte" in München und Bayern. Über die schreibt er nicht nur, zu diesen bietet er auch Touren an, in Eigenregie oder in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule. "Über die Bezeichnung ,unheimliche' Orte von Seiten des Verlags war ich seinerzeit nicht ganz glücklich. Eigentlich handelt es sich um die Mythen und Geschichten über versteckte, geheimnisvolle Plätze. Sowieso interessieren mich viel mehr die mit positiver Lebensenergie aufgeladenen Orte, die ich ,Überlebens-Orte' nenne", erzählt Frank bei einem Treffen im November - zielsicher hat er eine sonnenumstrahlte Bank im Hofgarten angesteuert.

Auch der Daheim-Tourismus befördert den Dark-Tourismus - der wird zur Ersatzreligion

Worauf gründet sich in seinen Augen das boomende Interesse gerade an den sogenannten "Lost Places", verlassenen Orten? "Wie auch die zahlreichen Mystery-Serien zeigen, fungiert das für viele Menschen offensichtlich als Ersatzreligion. Dazu beförderte der ,Daheim-Tourismus' in der Pandemie diesen Hype", sagt Fenzl. Sehr skeptisch steht er dem florierenden "Dark Tourismus", dem Schreckenstourismus zu diesen Anti-Orten gegenüber. "Den will ich nicht befördern, in diese Schublade gehöre ich nicht", betont Fenzl. Ein Lost Place in Spitzenlage am Ostufer des Starnberger Sees ist etwa die verfallene Villa des Münchner Malerfürsten Gabriel von Max, in der Experimente und spiritistische Sitzungen veranstaltet wurden. Die "Gespenster"-Villa steht in Kontrast zu den gepflegten Nachbarvillen. Deren Bewohner seien natürlich nicht begeistert von nächtlichen Besuchern, die dort in jüngerer Zeit in schwarzen Kleidern mit Kerzen auftauchten. Ähnlich ergeht es den Nachbarn des ehemaligen Wiedemann-Sanatoriums in Ambach, die schon mehrmals die Polizei zu Einsätzen riefen. "Schaulustige in der Geisterklinik", berichtete im vergangenen Jahr die SZ.

Detailansicht öffnen Als Germanist und Theologe ein Experte für mystische Plätze und ihre Geschichten: Fritz Fenzl vor der Feldherrenhalle. (Foto: Stephan Rumpf)

Fenzl hält es dagegen lieber mit den "Magischen Glücks-Orten". Was genau er darunter versteht? "Ich bin ja studierter Theologe. Und da habe ich über die Jahrzehnte festgestellt, dass auch in den Kirchen seit jeher sehr wohl ein Wissen darüber existiert, wo man am Besten Gotteshäuser und Altarstellen errichtet. Eben dort, wo Wasseradern verlaufen, die Landschaft besonders schön ist oder auch schon vorchristliche Kultorte existierten. Dass sich etwa um den Turm des Alten Peter Sagen vom Teufel ranken, ist in seinen Augen alles andere als ein Zufall. Der Alte Peter stehe auf unterirdischen Wasserläufen. Das führte dazu, dass in dem hohen Turm im Mittelalter besonders oft Blitze einschlugen - was der Sage nach dem Wüten des Teufels zugeschrieben wurde.

Vom Glück des gezielten Wegschauens

Aber zurück zur positiven Energie, die er gerne aufspürt bei seinen Touren, etwa zu einem seiner persönlichen Lieblingsorte, dem Klanggarten Maria Eich. Um glückliches Eingreifen magischer Kräfte geht es auch bei seiner "Engels-Tour" am 12. Dezember. Die beginnt bei der Mariensäule mit den vier "Kampfputten": "Das sind hoch gerüstete Barockengerl, die wütend und wild entschlossen gegen vier mythologische Wesen, die Allegorie des Bösen, kämpfen.

Detailansicht öffnen Der hoch gerüstete Barockengel kämpft aus gutem Grund mit abgewandtem Kopf gegen den bösen Blick des Untiers. (Foto: Raphael Lichius)

Um dem bösen Blick des Drachen-Hahn-Mischwesens zu entgehen, kämpfe das Engerl, das ihm mit Schwert und Schild entgegentrete, mit abgewandtem Gesicht. "Ich bin so oft hier gewesen, aber das ist mir noch nie aufgefallen", hört Fenzl immer wieder bei seinen Touren. Die sind meist rasch ausgebucht, was nicht zuletzt mit seiner humorvollen Erzählweise zusammenhängen dürfte, die seine Geschichten so anziehend macht. Nicht von ungefähr war er immer Vertrauenslehrer an den Schulen, an denen er unterrichtete, "nur mit den Autoritäten habe ich es nie so gehabt", schmunzelt Fenzl.

Und gleich nebenan, beim Fischbrunnen, der zuvor als "Spiegelbrunnen" bekannt war, gebe es eine schöne Sage darüber, wie trickreich man mit dem "Bösen" umgehen könne. "Angeblich wohnte einst ein Baselisk im Brunnenschacht. Und wenn sich jemand über den Brunnen beugte, um Wasser zu schöpfen und das Pech hatte, dem Untier in die Augen zu blicken, war er tot". Bis die Stadtväter auf die Idee kamen, einen Spiegel über den Brunnen zu halten. Das Höllenwesen blickte in seine eigenen Augen - und tötete sich selbst. "Eine schöne Metapher dafür, dass das Böse sich nie selbst als solches sehen und erkennen will".

Den Mauern eine Stimme verleihen

Außergewöhnliche Räume mit ebensolchen Geschichten enthält auch der gerade im Volk Verlag erschienene Bildband "Münchens magische Mauern". Inwiefern sind diese Mauern magisch? "Weil wir uns vorstellten, was sie uns zu erzählen hätten über das, was sie in mehreren Jahrzehnten und Jahrhunderten gesehen haben", erläutert der Fotograf Achim Frank Schmidt bei einem Treffen im Kabinettsgarten - der selbst ein kleiner Geheimtipp ist. Um den Mauern eine Stimme zu verleihen, haben er und seine Mitstreiter Tim Brügmann und Kathrin Braun sich Protagonisten gesucht, die an ihrer Statt erzählen.

Detailansicht öffnen Was der Bademeister weiß: Erich Kühberger im Müller'schen Volksbad. (Foto: Achim Frank Schmidt)

Im Müller'schen Volksbad ist das Erich Kühberger, der seit 23 Jahren im Bad tätig ist und dort seit acht Jahren als Betriebsleiter die Verantwortung trägt - für die Technik, das Programm und für die Gäste. "Zwischendurch hat ihn sein Arbeitgeber, die Stadtwerke München, ins Michaelibad versetzt. Während dieser Zeit hat er alles versucht, um sich wieder zurückversetzen zu lassen, was ihm schließlich auch gelungen ist", erzählt Schmidt. Besondere Orte ließen einen eben nicht los.

Detailansicht öffnen Die Toten lehren die Lebenden: Alfred Riepertinger, jetzt pensioniert, war zuletzt Oberpräparator am Institut für Pathologie des Klinikums Schwabing. (Foto: Achim Frank Schmidt)

Eine eher gruselige und nur bedingt öffentlich zugängliche Stätte ist das Pathologische Institut der Klinik Schwabing. Auch dort gibt ein Protagonist Auskunft, der seit Jahrzehnten dem Ort verbunden ist, gewissermaßen sein Leben dem Tod widmete. "Alfred Riepertinger war schon als Zivildienstleistender in der Pathologie und hat sich in knapp 50 Jahren bis zum Oberpräparator hochgearbeitet", sagt Schmidt. Interessant fand er den Pragmatismus, gepaart mit Humor, mit dem der Leichenpräparator seine Arbeit betrachte. "Der letzte Wagen ist immer ein Kombi", laute etwa Riepertingers Lieblingssatz zur Fahrt mit dem Leichenwagen. Wie erklärt er sich diesen speziellen Blick auf den Tod? "Bis zu seiner Pensionierung erlebte er täglich, dass das Ende des Körpers, wie er in der Pathologie liegt, nicht das Ende des jeweiligen Menschen bedeutet", überlegt Schmidt. Sei es Buddhismus oder griechischer Mystizismus - der Leichenpräparator glaube an ein Leben nach dem Tod.

Detailansicht öffnen Weckte das Diamalt Kesselhaus aus dem Dornröschenschlaf: Matthias Mertmann. (Foto: Achim Frank Schmidt)

Besonders fasziniert den Fotograf der Wandel. Ein Wandel, wie ihn vergessene Orte wie das Heizkraftwerk Aubing durchlaufen haben, das nun zum Kulturzentrum Bergson umgewidmet wird. Oder die Industriebrache Diamalt AG in Allach, auf deren 80 000 Quadratmeter großen Gelände der Lebensmittelhersteller einst seinen Exportschlager Backmalzextrakt produzierte. Über sie berichtet der rheinische Unternehmer Matthias Mertmann, der das Maschinen- und "Kesselhaus" von 1916 aus dem Dornröschenschlaf weckte und seit 2010 in ein neues Nutzungskonzept überführte. Dort, wo früher Turbinen und Generatoren röhrten, gibt es nun Büro- und Produktionsstätten sowie eine privat genutzte Wohnung der "Retter vom Rhein".

Detailansicht öffnen Showroom der Asambrüder: Auch an den Decken der Asamkirche zeigt sich das Zusammenspiel von Bildhauerei und Malerei. (Foto: Achim Frank Schmidt)

Bereits seit 300 Jahren überwältigt der Prunk der Asamkirche. "Die würde man heute als ,Showroom' der Gebrüder Asam bezeichnen; ihre ganz persönliche Visitenkarte, mit der sie Kirchenfürsten und potentiellen Auftraggebern zeigen konnten, was sie drauf hatten, als Maler und Bildhauer", sagt Schmidt. Darüber berichtet als Ortskundiger Alexander Heisig, Fachreferent für Zeitgenössische Kunst und Kirche am Erzbischöflichen Ordinariat München.

Detailansicht öffnen Bringt mit seinen Bildern und Protagonisten die Mauern zum Sprechen: Achim Frank Schmidt im Kabinettsgarten der Residenz. Ein Ort, der selbst wie ein heimliches Juwel anmutet. (Foto: Stephan Rumpf)

An welchem der 26 Orte hat er denn so etwas wie einen ,genius loci' gespürt, ganz unabhängig von dem, was ihm jemand dazu erzählte? Schmidt überlegt. Dann sagt er: "Die Ost-West-Friedenskirche von Väterchen Timofei am Rande des Olympiaparks. Obwohl sie so improvisiert und unprätentios ausschaut, die Decke aus silbernem Staniolpapier geklebt ist". Trotzdem sei es ein Wunder, dass sie überhaupt noch existiere. Die Kirche sollte im Vorfeld der Olympischen Spiele abgerissen werden, um eine Pferderennbahn zu errichten. "Aber sie erwies sich als hartnäckig und blieb." Obwohl sich alles um sie herum veränderte in den darauffolgenden Jahren. "Wenn man dort ist, spürt man einfach, dass es ein friedlicher Ort ist. Besser kann ich es nicht erklären", so Schmidt.