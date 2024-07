Interview von Thomas Becker

Im Café Wiener Platz bestellt Fritz Egner Orangensaft zum Croissant - und wundert sich über nonstop vorbeilärmenden Schwerlastverkehr: „Mein Vater hat bei so was immer gesagt: Wir sitzen aber schön hier.“ Aber der Mann kann reden, egal was um ihn herum passiert. Das macht die jahrzehntelange Erfahrung. Egner, der als Toningenieur begann, hat später diverse Fernseh- und Radiosendungen moderiert und moderiert beim BR noch immer wöchentlich, freitags „Fritz und Hits“ auf Bayern 1. Im Laufe der Jahre hat er alle namhaften Musik-Größen interviewt, sie zum Teil kennengelernt und Situationen erlebt, mit denen man wohl einige Anekdoten-Bände füllen könnte. Nun hat Egner aber erst einmal ein Musik-Quiz gestartet.