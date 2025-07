Wenn an jeder Ecke der Stadt ein neuer Friseurladen eröffnet, müsste in München eigentlich die bestgeschorene Bevölkerung Bayerns leben. Unser Autor hat den Haar-Künstler seines Vertrauens aber schon lange gefunden. Das stete Motto? „Ab!“

Glosse von Joachim Käppner

Haarscharf. Haargenau. Hairlich. Das Potenzial der Wortbildungen mit Haar, englisch hair, erscheint gewaltig. Und doch muss man fürchten, dass es in dieser schönen Stadt bald ausgeschöpft sein wird. Alle reden vom Ladensterben, aber so stimmt das gar nicht. Macht nämlich ein Fachgeschäft für Hüte oder für Schreibwaren zu, zieht umgehend ein Friseur ein. In Schwabing oder im Glockenbachviertel herrscht inzwischen eine solche Dichte an ihnen, dass dort eigentlich die bestgeschorene Bevölkerung Bayerns leben müsste; schaut man sich auf den Straßen um, lässt sich diese Vermutung empirisch allerdings überraschend wenig bestätigen.