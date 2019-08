Ein Unbekannter ist am Wochenende in einen Friseursalon in der Isarvorstadt eingebrochen und hat den Inhalt der Kasse mitgenommen. Der Täter habe in der Zeit nach Ladenschluss am Samstagabend und Montagfrüh die zum Innenhof gelegene Türe zu dem Geschäft an der Rumfordstraße aufgebrochen, teilte die Polizei am Dienstag mit. In der Kasse fand er etwa 1000 Euro. Erst als die Friseurmeisterin am Montagmorgen ihr Geschäft aufschloss, entdeckte sie den Schaden und verständigte die Polizei. Die bittet Zeugen um Hinweise an jede Dienststelle.