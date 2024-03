Nach einer Haaraufhellung beim Friseur erleidet eine Kundin Verbrennungen am Hinterkopf. Ein Gutachter bestätigt, dass zu hoch dosiertes Wasserstoffperoxid verwendet wurde. Das Amtsgericht spricht der Frau 4000 Euro Schmerzensgeld zu.

Von Susi Wimmer

Blondinen sollen es ja im Leben leichter haben, heißt es, weil die helle Haarfarbe angeblich positive Assoziationen hervorruft. Auf die Kundin eines Münchner Haarsalons trifft dies nicht zu. Sie hatte nach der Blondierung eine Hitzebeule am Hinterkopf, Verbrennungen, Schmerzen - und an einer Stelle der Kopfhaut dauerhaften Kahlschlag erlitten. Dafür sprach ihr das Amtsgericht nun Schmerzensgeld in Höhe von 4000 Euro zu.