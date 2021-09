"Pasta di Monaco" stellt in einem Hinterhof im Westend Nudeln und Ravioli her - mit wachsendem Erfolg

Von Franz Kotteder

Vittorio konnte es gar nicht fassen. Da kam sein Kunde doch tatsächlich mit einem rostigen VW-Bus zum Flughafen, um ihn abzuholen. Ihn, den akkurat mit Anzug und Krawatte gekleideten italienischen Signore. "Where is the Porsche?", rief er aus. Man sei doch im reichen München, oder nicht?

Wenn Rabieb Al Khatib aus der Anfangszeit von Pasta di Monaco erzählt, tut er das mit weit ausholenden Bewegungen und mit sehr viel Humor. Der gebürtige Jordanier, der seit 30 Jahren in München lebt, ist schon lange in der hiesigen Gastroszene unterwegs, hat mal hier, mal da gearbeitet, einen Cateringservice betrieben, den ersten Bison-Burger auf Tollwood verkauft. Er lernte seine Frau Christiane Weiss kennen, und gemeinsam verwirklichen sie nun einen Traum - eine Manufaktur für frische Nudeln aus der Region: Pasta di Monaco.

In einer ehemaligen Metzgerei im Hinterhof der Astallerstraße 13 haben sie ihre Produktionsküche, die maßgerecht auf ihre Verhältnisse zugeschnitten ist. Hier produzieren sie zwei Tage die Woche - immer so, dass die Pasta möglichst frisch an die Kunden ausgeliefert werden kann. Sie hält sich im Kühlschrank fünf bis sechs Tage, eingefroren bis zu zwei Monate. Denn das ist ihr wichtigster Grundsatz: Die Ware muss frisch sein, nicht getrocknet wie handelsübliche Nudeln. Man schmeckt das tatsächlich sofort. Sämtliche Zutaten sind biologisch und so regional und hochwertig wie möglich. Neben Hartweizenmehl verwendet Pasta di Monaco die Urgetreidesorten Dinkel, Kamut und Emmer von der letzten noch selbst mahlenden Mühle Münchens, der Hofbräuhaus Kunstmühle. Und alles wird soweit wie möglich in Handarbeit hergestellt.

Detailansicht öffnen Je nach Aufsatz produziert die Maschine Tagliolini, Fussili, Conchiglie oder Ravioli. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Man müsste eigentlich sagen: So beginnen ja viele erfolgreiche Geschäftsideen, und bei Pasta di Monaco stand der Gedanke im Vordergrund, Restaurants und anspruchsvolle Privatkunden zu versorgen. "Es war aber schon gar nicht so einfach, die passende Maschine dafür zu finden", sagt Rabieb, "die meisten Profigeräte sind auf riesige Mengen ausgelegt." In Österreich wurden sie fündig, aber als sie dann wissen wollten, wer ihnen die Einführung dazu geben könnte, dachte der Hersteller länger nach. Sie könnten es ja mal bei Vittorio versuchen, meinte er. Aber ob der Experte für so eine winzige Maschine extra anreise?

Tatsächlich lachte Vittorio, der schon in der ganzen Welt Nudelfabriken für die perfekte Produktion vorbereitet und beraten hat, erst einmal nur. Aber dann fiel dem berühmten Lasagniero, wie man solche Fachleute in Italien nennt, ein, dass er mit seinen 75 Jahren noch nie in München war. Und so wurden sie schließlich doch handelseinig. Vittorio kam im Januar 2019, ließ sich von dem Münchner Jordanier und seiner Frau alles zeigen, was er hier sehen wollte, und zeigte ihnen dafür alles, was sie zum Nudelmachen brauchten.

Detailansicht öffnen Rabieb Al Kathib befüllt die Maschine. (Foto: Alessandra Schellnegger)

"Vittorio hat mir das Grundverständnis für Mehl vermittelt", sagt Rabieb heute, "das war eigentlich wichtiger als alles andere. Der Teig fängt irgendwann an zu leben und entwickelt einen besonderen Duft. Man braucht eine Nase dafür!" Nach mittlerweile zweieinhalb Jahren Praxis habe er die, sagt Rabieb. Den Rest macht die Maschine, ein etwa koffergroßer Aluminiumquader mit einer Düse am unteren Ende, durch die der Nudelteig mit einem Druck von acht Bar gedrückt wird. Eine runde Scheibe aus Messing, Matrize genannt, und einem kleinen Schneidemesser ergibt dann die jeweilige Nudelform. Wichtig ist, dass die Oberfläche der Nudel möglichst groß ist, was man beispielsweise durch Rillen erreicht: Dadurch kann sie nämlich besonders viel Soße aufnehmen.

Klingt eigentlich gar nicht so kompliziert. Ist es aber doch, weil zum Pasta-Machen ja noch viele andere Dinge gehören. "Wir mussten zwischendrin auch noch Verpackungs-, Versand- und Logistikprofis werden", sagt Christiane Weiss und lacht, "und es hängt noch jede Menge Lebensmitteltechnik mit dran." Das geht schon beim Vakuumieren und Verpacken los, die Ravioli zum Beispiel werden im Schockfroster unter Schutzatmosphäre bei exakt drei Grad eingeschweißt, damit sich keine Wasserkristalle bilden.

Detailansicht öffnen Christiane Weiss kümmert sich vor allem um die Soßen. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Überhaupt, die Ravioli: Auf die sind die Münchner Pasta-Macher besonders stolz. "Wir füllen die Teigtaschen zum Beispiel mit Ricotta und Limone", sagt Weiss, "oder mit Ziegenkäse, kandierten Orangen und Chili. Das kommt super an." Und auch die hausgemachten Pastasoßen - klassische Tomatensoße, Puttanesca oder Bison-Ragout - laufen bestens.

Anfangs arbeiteten sie nur mit Gastro-Kunden zusammen, inzwischen gibt es auch sehr viele Einzelbesteller. In zwei Biomarktketten ist man ebenfalls gelistet. Weiteres Wachstum ist also nicht ausgeschlossen, und vielleicht muss Vittorio ja bald für die nächstgrößere Maschine anreisen.