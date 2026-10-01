Der Münchner Schriftsteller Friedrich Ani erzählt in seinem neuen Roman „Stationen vergessenen Glücks“ von einem Mann, der nie das Leben geführt hat, das er wollte – und dem Glück am Ende trotzdem auf die Schliche kommt.

Er ist eines dieser Kinder, die das Leben ihrer Eltern leben. Die das eigene Leben aufgegeben haben und eines Tages, grau meliert und bitter, auf ihr fremdbestimmtes Leben zurückblicken – müssen. Jacob Vrell dreht sich mit 55 um und merkt: Es ist jetzt 30 Jahre her, dass sein Vater plötzlich starb und ihm sein Lokal hinterlassen hatte. Und: Er hätte deswegen niemals sein Kunststudium abbrechen, seine Träume hergeben dürfen. „Ich war dumm, und wer so lange dumm bleibt wie ich, bezahlt eines Tages dafür. Der Tag ist heute.“