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Neuer RomanFriedrich Ani und die Stationen eines verpassten Lebens

Lesezeit: 3 Min.

Der in München lebende Schriftsteller Friedrich Ani - hier auf der Buchmesse in Frankfurt 2025 - ist unter anderem bekannt für seine vielfach prämierten Kriminalromane.
Der in München lebende Schriftsteller Friedrich Ani - hier auf der Buchmesse in Frankfurt 2025 - ist unter anderem bekannt für seine vielfach prämierten Kriminalromane.
Foto: imago stock/Imago/Kessler-Sportfotografie

Der Münchner Schriftsteller Friedrich Ani erzählt in seinem neuen Roman „Stationen vergessenen Glücks“ von einem Mann, der nie das Leben geführt hat, das er wollte – und dem Glück am Ende trotzdem auf die Schliche kommt.

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