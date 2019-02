7. Februar 2019, 18:45 Uhr Friedhofsgebühren In München begraben zu sein, bleibt günstig

Die Stadt wird die Gebühren ihrer Friedhöfe bis Juli 2020 nicht erhöhen. Der Gesundheitsausschuss des Stadtrats gab den Weg frei, die bis Ende 2020 erwarteten Verluste von etwa neun Millionen Euro aus einer angesparten Finanzreserve auszugleichen. In diesem Topf lägen dann nach derzeitiger Kalkulation immer noch sechs Millionen Euro. Im Schnitt rechnet die Stadt in den kommenden Jahren mit Einnahmen von 23 Millionen Euro, denen Ausgaben von 26 Millionen gegenüberstehen. Ein Grund für die erwarteten Verluste der Friedhöfe ist die derzeit konstant niedrige Zahl an Bestattungen und der damit verbundenen Serviceleistungen. Dafür wählen immer mehr Münchner alternative Bestattungsformen - etwa unter Bäumen oder in speziell angelegten Mosaikgärten - und zahlen dafür einen höheren Preis. Trotzdem rechnet die Stadt nun mit einem konstanten Minus von drei Millionen Euro pro Jahr. Solange die Rücklagen noch reichen, könne man die im Vergleich zum Umland moderaten Preise aber halten, heißt es aus dem dafür zuständigen Gesundheitsreferat. Letztmals seien die Gebühren 2008 erhöht worden.