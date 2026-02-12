Er lobt das politische System Russlands und lässt sich von Putins ultranationalistischer Biker-Gang eskortieren. Er stand im Kontakt mit Menschen, gegen die der Generalbundesanwalt wegen Terrorfinanzierung ermittelt. Den russischen Scharfmacher Dmitrij Medwedjew, der über mögliche Atomschläge gegen Berlin schwadroniert, wollte er im November zum zweiten Mal im südrussischen Sotschi treffen, ehe das dann sogar der AfD-Spitze zu weit ging. Am Samstag ist Rainer Rothfuß, 54, bayerischer Landesvize der in Teilen rechtsextremen Partei, einer der Hauptredner bei einer Kundgebung gegen die Sicherheitskonferenz.
Der Bundestagsabgeordnete Rainer Rothfuß soll am Samstag auf einer Kundgebung der Querdenker-Szene in München sprechen. Er pflegt enge Kontakte in die prorussische Szene und lobt die „fantastischen Zuspruchswerte“ des Kreml-Autokraten.
Von Martin Bernstein
