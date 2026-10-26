Auch wenn es Münchnern einen Stich ins lokalpatriotische Herz gibt: Der als Premiere angekündigte Auftritt von Friedemann Weise am Sonntag war eigentlich eine Vorpremiere. Der Kölner übte noch für die eigentliche Premiere seines neuen Programms „Satire suchen ein Zuhause“ demnächst in seiner Heimatstadt. Da das aber niemand wusste, ist umso unverständlicher, dass so viele Plätze im Lustspielhaus frei blieben. Weise hat ja nicht nur vor zwei Jahren den Deutschen Kleinkunstpreis gewonnen, er ist seit 2019 festes Mitglied der ZDF-„Heute Show“ und dementsprechend fernsehpräsent und populär.