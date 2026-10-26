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Bekannt aus der ZDF-„Heute Show“Friedemann Weise mit neuem Programm im Lustspielhaus

Lesezeit: 1 Min.

Friedemann Weise bei seinem Abstecher ans Klavier im Münchner Lustspielhaus.
Friedemann Weise bei seinem Abstecher ans Klavier im Münchner Lustspielhaus.
Foto: Oliver Hochkeppel

Feinstes Humor-Handwerk: Mit seinem neuen Programm läuft Friedemann Weise im Lustspielhaus vor allem sprachlich zur Hochform auf.

Kritik von Oliver Hochkeppel

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Auch wenn es Münchnern einen Stich ins lokalpatriotische Herz gibt: Der als Premiere angekündigte Auftritt von Friedemann Weise am Sonntag war eigentlich eine Vorpremiere. Der Kölner übte noch für die eigentliche Premiere seines neuen Programms „Satire suchen ein Zuhause“ demnächst in seiner Heimatstadt. Da das aber niemand wusste, ist umso unverständlicher, dass so viele Plätze im Lustspielhaus frei blieben. Weise hat ja nicht nur vor zwei Jahren den Deutschen Kleinkunstpreis gewonnen, er ist seit 2019 festes Mitglied der ZDF-„Heute Show“ und dementsprechend fernsehpräsent und populär.

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