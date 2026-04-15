Zum Hauptinhalt springen

München: Filmgespräch zu „Friedas Fall“Historisches Justizdrama über Vergewaltigung und Schuld

Hauptdarstellerin Julia Buchmann in „Friedas Fall“.
Hauptdarstellerin Julia Buchmann in „Friedas Fall“. Arsenal Filmverleih

Der Schweizer Film  „Friedas Fall“ erzählt die wahre Geschichte einer Näherin, die im 19. Jahrhundert vergewaltigt wurde – und am Ende selbst vor Gericht stand. Nach der Sondervorführung im Theatiner spricht Schauspielerin Liliane Amuat mit dem Publikum.

Von Josef Grübl

Gerade erst wurde in München gegen Frauendiskriminierung und sexuelle Gewalt gegen Frauen demonstriert, so wie in vielen anderen deutschen Städten auch. Das Thema ist aktuell, neu ist es leider nicht: Der Schweizer Spielfilm „Friedas Fall“ rollt einen historischen Justizfall auf, genauer gesagt geht es um die Geschichte der Näherin Frieda Keller.

Die junge Frau war Ende des 19. Jahrhunderts von einem Freund ihres Vaters vergewaltigt worden, was zu jener Zeit nicht strafbar war – zumindest für Männer. An ungewollten Schwangerschaften waren zu jener Zeit in der Schweiz grundsätzlich die Frauen schuldig, so auch Frieda. Sie bekam ein Kind von ihrem Vergewaltiger und wurde gesellschaftlich geächtet. Ihren Sohn musste sie in einer Kinderbewahrungsanstalt unterbringen.

Als dieser dort nicht mehr bleiben konnte und sie keinen Ausweg sah, erdrosselte sie den Fünfjährigen. Die Täterin war bald gefasst, sie gestand sofort und ließ sich abführen. Im Film will ein Staatsanwalt an ihr ein Exempel statuieren und fordert die Todesstrafe. Friedas Verteidiger möchte die Umstände, die zu dieser Tat führten, berücksichtigt wissen. Mit ihren persönlichen und moralischen Konflikten fordern sie das Rechtssystem heraus.

Die Titelrolle spielt die aus St. Gallen stammende Schauspielerin Julia Buchmann, vor Gericht streiten Stefan Merki und Max Simonischek um ihren Fall. Eine weitere Rolle hat Liliane Amuat übernommen, die die Münchner Theatergemeinde aus dem Residenztheater kennt. Am 19. April wird der Film im Theatiner Kino gezeigt, im Anschluss ist ein Publikumsgespräch mit Liliane Amuat geplant.

Friedas Fall, CH 2024, Regie: Maria Brendle, Sonntag, 19. April, 20 Uhr, Theatiner, Theatinerstraße 32

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Schauspielerin und Intimitätskoordinatorin Anne Schäfer
:„Ich möchte auch ältere Frauen und Männer sehen, die Sex haben“

Anne Schäfer ist Schauspielerin und Intimitätskoordinatorin. Komplexe Frauenrollen liegen ihr ebenso am Herzen wie Sex im Film, der authentisch wirkt. Ein Gespräch über die Wünsche der Frauen und warum sie einige Männer gerade wütend machen.

SZ PlusInterview von Bernhard Blöchl

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite