Frido Mann über Brandherde in Kalifornien und in der deutschen Politik

Frido Mann hat als Enkel des Literaturnobelpreisträgers Thomas Mann eine enge Beziehung zu dessen einstigem Exil-Haus in Pacific Palisades in Los Angeles. Den Schriftsteller beschäftigen derzeit jedoch nicht nur die Brände in Kalifornien, sondern auch die politischen Entwicklungen in Amerika und Deutschland. Sie sind ein Grund dafür, warum er in die Schweiz ziehen will.