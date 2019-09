Mahnende Grüße an die Stadt

"Fridays for Future"-Protest

Ferienzeit ist Postkartenzeit - auch bei der Stadt München. Doch die Grüße, die beim Umweltreferat (RGU) zu Hunderten eintrudeln, sind voller Mahnungen. Sie stammen von der Elternbewegung "Parents for Future", die wollten, dass der Protest für mehr Klimaschutz in den Schulferien weitergeht. Das RGU erklärte nun, man sichte die Karten derzeit und werde "daraus weitere Maßnahmen zur Erreichung der Klimaneutralität München 2050 ableiten". Diese sollen dann dem Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt werden. Umweltreferentin Stephanie Jacobs zeigte sich "überwältigt" von dem Engagement der "Fridays for Future"-Bewegung.