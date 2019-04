3. April 2019, 18:45 Uhr "Fridays for future" Grüne fordern: keine Bußgelder

Schüler, die an Freitagsdemos teilnehmen, verdienten Solidarität

In der Auseinandersetzung um mögliche Geldbußen für die Eltern von Schülerinnen und Schülern, die an den Freitagsdemonstrationen für mehr Klimaschutz teilnehmen, statt in die Schule zu gehen, erhalten die Demonstranten nun Unterstützung vom Kreisjugendring und von den Grünen im Stadtrat. "Fridays for future" sei ein Positivbeispiel dafür, wie sich Schüler, die noch nicht wählen dürfen, politisch einbringen können, erklärte der Vorstand des Kreisjugendrings München-Stadt am Mittwoch. Die Schulen sollten darauf nach pädagogischem Ermessen reagieren, nicht mit Geldbußen. Statt Schüler anzuzeigen, sollten Schulleiter gemeinsam mit ihnen konstruktive Lösungen finden - und die Stadt solle keine Bußgeldbescheide versenden.

Dasselbe fordern auch die Grünen in einem Antrag, über den der Stadtrat am 10. April beraten soll. Außerdem sollten demnach städtische Schulen angewiesen und auf die Leiter staatlicher Schulen eingewirkt werden, keine Bußgelder zu verhängen. Dieses Mittel sei "vollkommen überzogen". Die Schüler verdienten Solidarität. Es dürfe nicht sein, dass eine Generation eigenmächtig Entscheidungen zum Nachteil der folgenden Generationen treffe, ohne diese mitwirken zu lassen, schreiben die Grünen. Der Direktor des staatlichen Wilhelm-Hausenstein-Gymnasiums hatte am Montag Eltern per Rundbrief darüber informiert, dass seine Schule das Anliegen der Schüler zwar im Grunde gutheiße, trotzdem aber künftig mit Ordnungsmaßnahmen reagieren werde. Die Schule schrieb unter anderem, das Bildungsreferat werde unentschuldigtes Fehlen "möglicherweise" mit Bußgeld ahnden.