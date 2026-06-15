Immer mehr junge Erwachsene stellen Freundschaften über romantische Beziehungen. Ist das eine Absage an die große Liebe – oder eine klügere Form davon?

Große Gefühle, große Versprechen, große Liebe. Das mag vermessen klingen, aber mit diesen Dingen kennt sich Leonie, 26, aus. Sie ist eine Expertin, wenn es darum geht, dass zwei Menschen für immer zusammenbleiben wollen. Leonie steht so oft es geht dort, wo die romantische Liebe ihren großen Auftritt hat. In Kirchen, Standesämtern, Festsälen. Sie singt internationale Liebesklassiker, während Paare sich verliebt ansehen, teure Ringe tauschen, weinen, lachen und versprechen, bis ans Ende der Zeit verbunden zu bleiben.