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Eine andere Art von Liebe„Leider kann ich meinen besten Freund nicht heiraten"

Lesezeit: 9 Min.

Junge Menschen wollen lieben, daten und vielleicht irgendwann heiraten. Aber sie verlassen sich offenbar nicht mehr nur auf diese eine Beziehung, die alles tragen soll. Ist das eine Abkehr der großen Liebe?
Junge Menschen wollen lieben, daten und vielleicht irgendwann heiraten. Aber sie verlassen sich offenbar nicht mehr nur auf diese eine Beziehung, die alles tragen soll. Ist das eine Abkehr der großen Liebe? Jessy Asmus

Immer mehr junge Erwachsene stellen Freundschaften über romantische Beziehungen. Ist das eine Absage an die große Liebe – oder eine klügere Form davon?

Von Veronika Tieschky

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Große Gefühle, große Versprechen, große Liebe. Das mag vermessen klingen, aber mit diesen Dingen kennt sich Leonie, 26, aus. Sie ist eine Expertin, wenn es darum geht, dass zwei Menschen für immer zusammenbleiben wollen. Leonie steht so oft es geht dort, wo die romantische Liebe ihren großen Auftritt hat. In Kirchen, Standesämtern, Festsälen. Sie singt internationale Liebesklassiker, während Paare sich verliebt ansehen, teure Ringe tauschen, weinen, lachen und versprechen, bis ans Ende der Zeit verbunden zu bleiben.

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